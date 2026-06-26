26日午前5時10分、淀川水系 鴨川・高野川に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。

淀川水系 鴨川・高野川は、氾濫に厳重な警戒が必要です。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇京都府

京都市、久御山町、八幡市

「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル４相当】荒神橋基準観測所（京都市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。鴨川の荒神橋基準観測所（京都市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。鴨川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、京都市、八幡市、久世郡久御山町では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯荒神橋 水位観測所（京都市）

・26日04:50（ 現在 ）水位 2.33m レベル4

・26日05:00（１０分後）水位 2.62m レベル4

・26日05:10（２０分後）水位 2.39m レベル4

・26日05:20（３０分後）水位 2.30m レベル4

・26日05:30（４０分後）水位 2.30m レベル4

・26日05:40（５０分後）水位 2.30m レベル4

・26日05:50（６０分後）水位 2.21m レベル3

・26日06:00（７０分後）水位 2.11m レベル3

・26日06:10（８０分後）水位 2.03m レベル3

・26日06:20（９０分後）水位 1.98m レベル3

・26日06:30（１００分後）水位 1.93m レベル3

・26日06:40（１１０分後）水位 1.88m レベル2

・26日06:50（１２０分後）水位 1.85m レベル2

・26日07:00（１３０分後）水位 1.81m レベル2

・26日07:10（１４０分後）水位 1.77m レベル2

・26日07:20（１５０分後）水位 1.72m レベル2

・26日07:30（１６０分後）水位 1.69m レベル2

・26日07:40（１７０分後）水位 1.65m レベル2

・26日07:50（１８０分後）水位 1.62m レベル2

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯鴨川・高野川上流域（荒神橋上流域）

・25日23時50分から26日4時50分までの流域平均雨量 90ミリ

・26日4時50分から26日6時50分までの流域平均雨量の見込み 25ミリ