楽天・前田健太投手（３８）が１１年ぶりのＮＰＢ白星を挙げた。西武戦（楽天モバイル）に先発して７回３安打無失点、６奪三振と圧巻の内容。今季７登板目で待望のイーグルス１勝をつかみ、お立ち台で感極まった。今季最長イニングを投げて、同最多の１１４球の熱投。チームも首位を相手に今季初の同一カード３連勝を決め、吉井理人新監督（６１）は監督通算２００勝目を飾った。

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自らを信じ抜いた結果の白星だった。「ＫＳＫＲＫＲＳ １８ Ｙｏｕ ａｒｅ Ｋｅｎｔａ Ｍａｅｄａ」。前田健の帽子のつばに記されている文字だ。

「Ｙｏｕ ａｒｅ Ｋｅｎｔａ Ｍａｅｄａ」は２０２０年から２３年にかけて在籍したツインズ時代に恩のある投手コーチにもらった言葉だった。「ピッチングコーチからずっと声をかけられていた。『お前はケンタ・マエダだ、自信持て』と。ドジャース時代に悔しいこともあったけど、『自分をもっと信じろ』と言ってもらったんです」。新天地での挑戦となった今季は春先から精彩を欠いた。そんな時に思い出したのが、つばに刻んだ文字。「自分を信じてあげようと思って、マウンドに上がるようにした」。原点回帰で本来の姿を取り戻した。

「ＫＳＫＲＫＲＳ」の７文字は家族と愛犬のイニシャルを並べたもの。「昔からずっと書いてるんです」。家族、そして異国で支えてくれた存在を思いながらの熱投だった。（宮内 孝太）