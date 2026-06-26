１次リーグＦ組で日本の森保一監督（５７）は２４日、スウェーデンとの最終第３戦（日本時間２６日午前８時）が行われる米テキサス州ダラスのダラス競技場で記者会見した。日本は１勝１分けの勝ち点４で、勝つか引き分けると自力で決勝トーナメント進出が決まる。負けても突破の可能性があり、試合開始前に他組の結果によって日本の１次リーグ突破が確定するケースもある。会見時は、Ｆ組の２位以内が決勝トーナメント１回戦で顔を合わせるＣ組の最終順位が決まる前の状況で「あくまで勝負に徹するスタンスで明日の試合に挑む」と決意。大量得点を奪っての１位抜けにこだわりすぎず、目の前の一戦に集中する姿勢を強調した。

ブラジルかモロッコか、はたまたフランスか。決勝トーナメント１回戦の対戦相手がどの国か。運命の分かれ目となるスウェーデン戦を前に、森保監督の考えは至ってシンプル。必勝だ。

「勝利に向けて戦う。１位通過か、２位か（敗れて）３位通過になる可能性もある。結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたい」

日本は引き分け以上で２位以内での決勝トーナメント進出が決まる。１回戦は中３日になるため、選手の疲労を考慮し、スウェーデン戦は主力を温存する案も考えられるが「次の試合というより、この試合で勝利するために今のベストメンバーを組んで挑む」と強調。言葉をそのまま受け取れば、ターンオーバー（先発の大幅入れ替え）はなさそうだ。

最終順位によって決まるのは対戦国だけではない。試合会場は１位抜けがメキシコのモンテレイ。事前合宿を行った地で、第２戦のチュニジア戦でも経験。現地住民が日本を応援する雰囲気もあり、地の利がある。森保監督も「目指すべきでいうと１位通過したい。モンテレイで戦えるのがベストかなと思う」と、一般論に当てはめる。

一方で「どこが一番ということはあまりない」と自身の考えを打ち明けた。続けて「１位、２位の話をずっとされているが、スウェーデンは非常に力のあるチーム。そんな甘い話にはならない」と警戒する。

２０１８年のロシア大会では、ポーランドとの１次リーグ第３戦で０−１とリードを許していた中、他会場の状況を踏まえて、当時の西野朗監督は試合終盤にボール回しを指示。他力な采配は一部で物議を醸したが、決勝トーナメント進出をつかみ取った。

コーチとしてポーランド戦の現場にいた森保監督は「教訓、経験を生かせる」とうなずく。だが、オランダを上回るため大量得点を狙いにいくことで「チームのバランスを崩してバラバラになることの方がリスクがある」と先を見据え、無理はしない方針だ。試合中は裏カードのオランダ−チュニジア戦の情報をシャットアウトすることも明かした。

会見終了後、Ｃ組の試合が行われ、日本は１位抜けでモロッコ、２位の場合はブラジルと当たることが決定した。裏カードの結果次第で順位は変動するが、日本が目指すのは勝利のみだ。