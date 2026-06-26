北朝鮮による拉致被害者・曽我ひとみさんが新潟市の中学校で講演し、いまだ帰国を果たせていない母・ミヨシさんへの思いなどを語りました。

新潟市北区の葛塚中学校で開かれた『拉致問題啓発セミナー』。



登壇したのは、1978年に佐渡市で北朝鮮により拉致された曽我ひとみさんです。



【曽我ひとみさん】

「手足を縛られ、南京袋のようなものをかぶされ、それから船に乗せられ、大きな船に乗り換え、翌日、北朝鮮というところに着いたのです」



佐渡市以外で中学生を対象に講演するのは初めてとなった曽我さん。



生徒たちに一緒に拉致され、いまだ帰国が叶わない母・ミヨシさんとの思い出や家族の大切さについて語りました。



【生徒】

「家族や友達と一緒に今過ごしている生活は当たり前じゃないんだなと思った」



【生徒】

「北朝鮮にいる方々を取り戻そうという気持ちを持って、周りの人と話し合ったり、署名活動ができると思う」



講演後には生徒たちによる署名活動も行われ、曽我さんから生徒に被害者救出活動のシンボルであるブルーリボンが配られました。



【曽我ひとみさん】

「若い人たちに伝えたいことは、拉致問題ははまだ解決していないということ」



曽我さんは母との一日も早い再会を願っていました。