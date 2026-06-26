１次リーグＦ組の日本は２５日午後６時（日本時間２６日午前８時）から、米テキサス州ダラスのダラス競技場でスウェーデンとの最終戦に臨む。チームは２４日、ダラスで冒頭のみを公開して最終調整した。初戦のオランダ戦で得点し、チュニジア戦ではアシストを決めた中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は、３戦目も得点に絡むプレーを誓った。また、長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、相手の強力２トップ、アレクサンデル・イサク（リバプール）、ビクトル・ヨケレス（アーセナル）封じへ気合を込めた。

長友が燃えている。ピッチに立てばＷ杯日本人最年長出場記録の更新と、５大会連続出場を達成する３９歳。イサクとヨケレスの２トップ封じへ「しっかり止められるコンディションは作ってきた。そこは自信がある。世界的に強力な２トップはいるけど、出たら止めるイメージはしっかりできている」と気合を込めた。

１次リーグ２戦は出番がないものの、オランダ戦前とチュニジア戦前には選手ミーティングを開くなど精神的支柱としてチームを支えてきた。今回も「いい状態」とチームの雰囲気に太鼓判。ミーティングは開催しない方針で「ここを乗り越えてとなると、必要に応じて（開く）。そこは自分のＷ杯の嗅覚が経験としてあるので、必要なら（主将の）板倉に打診をしようかな」と明かした。