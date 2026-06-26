１次リーグＦ組の日本は２５日午後６時（日本時間２６日午前８時）から、米テキサス州ダラスのダラス競技場でスウェーデンとの最終戦に臨む。チームは２４日、ダラスで冒頭のみを公開して最終調整した。初戦のオランダ戦で得点し、チュニジア戦ではアシストを決めた中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は、３戦目も得点に絡むプレーを誓った。また、長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、相手の強力２トップ、アレクサンデル・イサク（リバプール）、ビクトル・ヨケレス（アーセナル）封じへ気合を込めた。

１次リーグ全試合で得点に絡み、１位突破をたぐり寄せる。中村はオランダ戦で初ゴールを、チュニジア戦では鎌田の先制弾をアシストし、２試合連続で好調をキープ。勝負のスウェーデン戦へ「今、いい形でゴールとアシストに絡んでいる。次の試合もどちらかを残したい」と意気込んだ。

初戦後にはＧ大阪時代の監督だった日本サッカー協会の宮本恒靖会長から声をかけられ「ナイスゴール。２失点目は僕やなって言われた」とアメとムチを同時に受けたという。プロデビューして守備の意識が薄かった１７歳の時に、その重要性を教えてくれた。中村は「かなり厳しく言われて、それが根付いた。海外でも継続して今につながっている。本当にいい時期になった」と回想し、オランダ戦後のダメ出しには「でも褒めてもらえた」と笑顔を見せた。

引き分け以上で１次リーグ突破が確定するスウェーデン戦。展開次第ではドローを堅守する戦術も必要だが、それでも目指すは首位だ。中村は「バックパスとか不用意に下げると２トップは攻め残っている」とイサク、ヨケレスの両ＦＷを警戒。一方でオランダがスウェーデンに５−１で大勝した試合を引き合いに出し「ＦＷに収めて展開してサイドクロスでゴールばかりだった。一緒の戦い方をするわけじゃないけど、一つの参考にしたらいい。勝って１位通過を狙いにいく」と勝利の道筋を思い描いた。