２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発する巨人の竹丸和幸投手（２４）が２５日、“凡事徹底”で自身の連敗ストップを誓った。直近の４登板はいずれも黒星を喫し、５月１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で５勝目を挙げてから白星がない。「勝ちがつけばいいなとは思うんですけど、簡単につくものではないので」と冷静に語るが「できることをしっかりやって、その上で勝てればいいなと思います」と自身の投球に集中する構えだ。

４連敗中も、２試合はクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）を達成するなど、決して調子が悪いわけではない。「この１か月ちょっと、投げた試合は全部負けているっていうのはやっぱりしんどいですね」と本音もこぼしながらも、静かに心を燃やす。

ＤｅＮＡ戦はここまで２試合で１勝１敗だが、防御率は０・８２と好相性を誇る。横浜のマウンドはプロでは初めて上がるが、社会人時代に経験しており「投げやすかったというのは覚えています」と好印象を口にする。この日はＧ球場でキャッチボールなどで最終調整を行った。悪天候の中での登板となる可能性もあるが「屋外球場も久々ですし、暑くなってきているので、しっかり水分を取ったり、そういうのはしたい」。今度こそ勝利をつかみ取る。（水上 智恵）