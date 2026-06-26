「阪神（降雨中止）ヤクルト」（２５日、甲子園球場）

阪神・高橋遥人投手（３０）が２５日、偉業達成に向けて静かに闘志を燃やした。球団では２リーグ制以降初で、１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶりとなる開幕１０連勝まであと１勝。先発濃厚な２８日の広島戦（マツダ）での好投に期待がかかる。この日に２８歳の誕生日を迎えた村上頌樹投手は、先発予定の２６日・広島戦（マツダ）で自らを祝う白星を目指す。

高橋は蒸し暑い室内練習場でもはつらつと汗を流し、次なる出番に備えた。天候不良が相次ぎ、先発ローテが目まぐるしく変わっていく中でも全く動じることはない。

「雨多いんですけど…。しっかりどんな時も試合を作れるようにって感じですね」

開幕１０連勝まであと１勝。球団では２リーグ制以降初で、１リーグ時代にまでさかのぼれば１９４７年の御園生崇男以来７９年ぶりの快挙となる。２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）では今季５完投目となる９回５安打１失点。「湿気すごかったですよね。すごい汗かくなっていうあれだったんですけど、長いイニングを投げられて自信になったと思います」と梅雨のジメジメした気候への適応にも手応えを示した。

中６日で２８日・広島戦（マツダ）への先発が濃厚。この日は室内でキャッチボール、ブルペン投球などを行って調整した。今季９度、高橋の女房役を務めた伏見が２２日に抹消。相棒は変わるが「試合をバッテリーで作っていけるように、引っ張ってってもらいます」とマイペースは崩さずマウンドでの躍動を誓った。

球宴のファン投票は先発投手部門で２位。同じ左腕のヤクルト・山野の後ろに付けている。「めちゃくちゃいいピッチングをいつもしている。左ピッチャーはみんな意識するんで僕は。結果とかは結構見ます」。左腕に燃やすライバル心も活躍の原動力となっている。

この日はセ・パ交流戦の優秀選手賞の表彰を受けた。６月は３戦３勝で３カ月連続となる月間ＭＶＰも視野に捉えているが「投げるときは全く意識ないんで、しっかり試合を作れるように」と欲を出さない高橋。いつも通りの無双で球団史に名を刻む。

◆開幕１０連勝なら球団投手２リーグ制以降初 高橋が開幕１０連勝を実現させれば、阪神投手では２リーグ制以降初。１リーグ時代まで遡れば、１３連勝した１９４７年・御園生崇男以来、７９年ぶりの快挙となる。なお、４７年の御園生は４勝目と５勝目をリリーフで記録。高橋が先発のみ開幕１０連勝を実現させれば、球団記録となる先発のみ開幕１１連勝の３７年秋・御園生に残り１勝に迫る。