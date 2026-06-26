「阪神（降雨中止）ヤクルト」（２５日、甲子園球場）

阪神・村上頌樹投手が２５日、２８歳の誕生日を迎えた。先発予定の２６日・広島戦（マツダ）で自らを祝う白星を目指す。

甲子園の空模様とは対照的に、晴れやかな笑顔を浮かべた。誕生日を迎えた村上は抱負を問われ「１年間投げきることです」と決意。２６日・広島戦で２８歳初星を狙う。

ここまで大黒柱としてローテを守り続けている。特筆すべきはクオリティースタート（ＱＳ＝先発で６回以上自責３以下）の数。１３先発で１２回、ＱＳ率９２．３％は現在両リーグトップだ。「そこが一番求められてるところ。ずっと試合をつくって、チームが勝てるように」と自覚を口にした。

２０１３年には楽天・田中将大（現巨人）が２７先発全てでＱＳという偉業を達成しているが、セ・リーグでは１９５５年の中日・杉下茂が２７先発で２５度のＱＳ率９２．６％を記録。２リーグ分立後の阪神では、５９年の村山実が２６先発で２４度の同９２．３％をマークしている。村上もこのまま安定した投球を続ければ、球史に名を残すような数字も見えてきそうだ。

同戦は台風接近の影響などで悪条件での登板も予想されるが、「しっかりテンポ良く、投球練習だったりで確認しながら」と適応していく構え。気持ち良く２８歳のスタートを切るためにも、エースらしい投球を見せる。