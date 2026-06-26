「阪神（降雨中止）ヤクルト」（２５日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手（２７）は２５日、２試合連続の雨天中止にも「雨だからとかはないですけど、ちょっと修正して、しっかり確認作業をしながらやってます」と充実の汗を流した。２６日からの敵地広島３連戦で主砲のバットが火を噴く。

期待がかかるのが、久々の一発だ。現在今季最長となる１４試合連続ノーアーチ。それでも「自分の中では悪くない」と状態に問題はない。事実、１０試合連続安打中で打率・３５８。堂々のリーグ首位打者だ。ここまで放った本塁打は１５本。チームメートでトップの森下とは１本差につけており「ホームランに運も必要。難しいですけど、打てる日がくるように頑張ってます」と力を込めた。

この日は同学年で同期入団の村上が、２８歳の誕生日を迎えた。右腕は２６日の広島戦（マツダ）にも先発予定。「みんなで勝てるようにやりたいです」。１日遅れのバースデー星をつけるためにも、援護点をたたき出す。また、日本時間２６日の朝にはサッカーの日本代表が、決勝トーナメント進出をかけてスウェーデンと対戦する。サッカー好きでもあり「頑張ってほしい」とエールを送った。

２日続けての中止は、コンディションを重視する佐藤輝にとって、貴重な時間になった。小休止を経ての再進撃へ。準備は整った。