去年の夏に婚約を発表した歌手のテイラー・スウィフトさんが来月にも、ニューヨーク中心部で結婚パーティーを開くとみられると、ニューヨーク・タイムズが報じました。

ニューヨーク・タイムズは25日、テイラー・スウィフトさんとアメリカンフットボールのトラビス・ケルシー選手が、ニューヨーク中心部にあるマディソン・スクエア・ガーデンで結婚パーティーを開く見通しだと伝えました。

パーティーは2日間にわたって予定されていて、初日の7月2日にはおよそ100人が集まるほか、翌日には1000人ほどのゲストが参加する盛大なパーティーが開かれるということです。

パーティーの開催を受け、ニューヨーク市には会場周辺の道路を3日間にわたって閉鎖する申請が出されたということですが、テイラーさんや会場側は詳細を明らかにしていません。

アメリカは7月4日の独立記念日で建国250周年を迎え、ニューヨークでも記念行事が予定されているほか、隣接するニュージャージー州はサッカー・ワールドカップの会場の一つになっているため、多くの観光客でにぎわうことが予想されています。

ニューヨーク・タイムズは、会場周辺にファンやパパラッチが集まり、「驚くべき光景」が広がるだろうと伝えています。