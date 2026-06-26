イランの革命防衛隊がホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船を攻撃したと、アメリカメディアが報じました。

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、イランの革命防衛隊が25日、ホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船を攻撃したと伝えました。アメリカ政府高官が明らかにしたものだとしていて、攻撃はオマーンの沿岸近くで起きたとしています。

イギリス当局によりますと、攻撃で船の操舵室に損傷がありましたが、負傷者はいなかったということです。

アメリカのトランプ大統領は、イランとの覚書への署名を経て、「ホルムズ海峡は完全に開放されている」などと主張していますが、記事は今回の攻撃について、「戦闘を終結させ、重要な航路を再開するための合意を試すものとなった」と伝えています。

こうしたなか、イラン側はホルムズ海峡を通過する船舶に対し、イランが指定した航路以外を航行した場合、「安全な航行は保証しない」と警告しました。

イランがホルムズ海峡の管理を目的に設置した「ペルシャ湾海峡庁」は25日、SNSへの投稿で、指定された航路以外を航行した場合に生じる結果については、「船主や運航会社、それに船長が責任を負う」としています。

オマーン湾での貨物船への攻撃を受け、IMO＝国際海事機関は、状況が明確になるまで、船舶の避難計画を一時的に停止すると発表しました。

攻撃を受けた貨物船については、「IMOが実施する避難枠組みの対象外だった」としています。