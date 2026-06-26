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JR四国は、大雨・台風等の影響により、きょう（26日）は一部の線区で運転の見合わせるほか、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があります。

【写真を見る】【特急】「しおかぜ」「いしづち」一部列車が運休【26日】

JR予讃線については、以下のとおり計画運休を実施するとしています。

特急「しおかぜ」「いしづち」

【特急「しおかぜ」「いしづち」「モーニングExp松山／高松」】
・今治～松山間　始発から終日運転を見合わせ

（下り）
・モーニングExp松山　全区間　運休
・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号　全区間　運休
・しおかぜ・いしづち ２７号　多度津～松山　部分運休

（上り）
・モーニングExp高松　全区間　運休
・しおかぜ・いしづち ４号　松山～新居浜　部分運休
・しおかぜ・いしづち ６号　松山～伊予西条　部分運休
・しおかぜ・いしづち ８・２０号　全区間　運休
・いしづち　１０４号　松山～多度津　部分運休

※「しおかぜ・いしづち ３０号」は全車高松駅行きとして運転　

普通列車

【普通列車】
・今治～伊予北条　始発から終日運転を見合わせ

※なお、伊予西条～今治、伊予北条～松山の列車においても一部運休が発生する見込み　

※26日午前0時36分現在