JR四国は、大雨・台風等の影響により、きょう（26日）は一部の線区で運転の見合わせるほか、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があります。

【写真を見る】【特急】「しおかぜ」「いしづち」一部列車が運休【26日】

JR予讃線については、以下のとおり計画運休を実施するとしています。

特急「しおかぜ」「いしづち」

【特急「しおかぜ」「いしづち」「モーニングExp松山／高松」】

・今治～松山間 始発から終日運転を見合わせ





普通列車

（下り）・モーニングExp松山 全区間 運休・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号 全区間 運休・しおかぜ・いしづち ２７号 多度津～松山 部分運休（上り）・モーニングExp高松 全区間 運休・しおかぜ・いしづち ４号 松山～新居浜 部分運休・しおかぜ・いしづち ６号 松山～伊予西条 部分運休・しおかぜ・いしづち ８・２０号 全区間 運休・いしづち １０４号 松山～多度津 部分運休※「しおかぜ・いしづち ３０号」は全車高松駅行きとして運転

【普通列車】

・今治～伊予北条 始発から終日運転を見合わせ



※なお、伊予西条～今治、伊予北条～松山の列車においても一部運休が発生する見込み



※26日午前0時36分現在