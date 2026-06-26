【特急】「しおかぜ」「いしづち」一部列車が運休【26日】
JR四国は、大雨・台風等の影響により、きょう（26日）は一部の線区で運転の見合わせるほか、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があります。
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JR予讃線については、以下のとおり計画運休を実施するとしています。
特急「しおかぜ」「いしづち」
【特急「しおかぜ」「いしづち」「モーニングExp松山／高松」】
・今治～松山間 始発から終日運転を見合わせ
・モーニングExp松山 全区間 運休
・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号 全区間 運休
・しおかぜ・いしづち ２７号 多度津～松山 部分運休
（上り）
・モーニングExp高松 全区間 運休
・しおかぜ・いしづち ４号 松山～新居浜 部分運休
・しおかぜ・いしづち ６号 松山～伊予西条 部分運休
・しおかぜ・いしづち ８・２０号 全区間 運休
・いしづち １０４号 松山～多度津 部分運休
※「しおかぜ・いしづち ３０号」は全車高松駅行きとして運転
普通列車
【普通列車】
・今治～伊予北条 始発から終日運転を見合わせ
※なお、伊予西条～今治、伊予北条～松山の列車においても一部運休が発生する見込み
※26日午前0時36分現在