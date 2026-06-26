◇ 第108回全国高校野球選手権南北海道大会1回戦 札幌東陵3―1札幌大谷（2026年6月25日 札幌麻生）

南北海道大会1回戦で、23年夏を最後に公式戦未勝利だった札幌東陵が、昨夏の南北海道大会4強で4年ぶりの夏の甲子園出場を目指す札幌大谷を3―1で撃破した。

札幌東陵ナインの笑顔の中で、エース鈴木晃生（3年）は涙をにじませていた。「僕たちの代は一番強いといわれていたが、今まで私立（校）とかと当たってずっと勝てなくて。その思いが出てきて、込み上げちゃいました」。23年夏以来、現メンバーにとっては初の公式戦勝利。全校応援の中、109球で8安打1失点で難敵を封じた右腕は、スタンドからの歓声に笑顔を取り戻した。

エースは、1年前の夏を忘れない。初戦（対札幌平岸）で救援したが、1アウトも取れずに2安打4失点で降板した。「ベンチに戻った時に、先輩から“来年は俺たちの分も頑張ってくれ”と。それが心に残っている」。短い距離で相手の胸に投げ込むことから制球を見直し、磨いてきたカーブが生きた。この日の投球の6割は、以前より10キロ球速を遅くした100キロ台前半の自信の球種。直球との球速差30キロで、昨夏の南北海道大会4強の主力が残る強打の札幌大谷打線に的を絞らせなかった。

対戦決定後はピッチングマシンの球速を140キロに上げ、打撃投手はマウンドの3メートル手前から投げた。右越え先制二塁打を含む3安打と好リードの野川峻煌主将（3年）は「このチームで一番いいゲームができた」と会心の表情。村山圭史監督は「心臓がバクバクした。今まで力を出せず負けてしまう試合が多かった。最後まで押していこうと話していた」と目を細めた。

この1勝が、今夏の札幌東陵に勢いをつけた。昨夏からの成長を実証した鈴木晃は「注目してもらえる分、いい活躍ができれば」と2回戦の札幌工戦を見据えた。（竹内 敦子）