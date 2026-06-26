◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日 千葉県 カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72））

ウエーティングからの繰り上げで出場権を得た小野ひろむ（28＝ニチコン）が3バーディー、2ボギーの71で回り今季自己最高の9位スタートを切った。川岸史果（31＝加賀電子）と阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が5アンダーの67で首位に並んだ。菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が2打差の5位につけている。

感触は良かった。1000万円のホールインワン賞が懸かった4番パー3。小野が6Iで放ったボールはピンに向かって飛んでいった。昨年の15番に続く快挙が期待されたが、惜しくもカップの横を通りすぎて2メートル先で止まった。「昨年のことがあったので（賞金の）看板が嫌でも目に入ってきました。打った瞬間よぎりました」と笑った。

今季は9試合に出て予選通過がわずか2回と極度の不振に陥っていた。だが練習ラウンドで飛ばし屋の穴井と一緒に回り復調のきっかけをつかんだ。左に曲がることを恐れ振り切れなくなっていたが「やっぱり振らなきゃと思った」と意識を変えた。左に飛ぶことを前提に右を向いてスイングするうちに徐々にショットが安定してきたという。

昨年のエースで手にした賞金1000万円は、自宅の敷地内に作った愛犬のドッグランの費用に充てた。「ホームセンターで芝と土を買いました。3匹も喜んでいます。自分の練習にも使っています」。今大会は当初、出場権がなかったが直前に欠場者が出て繰り上げで滑り込んだ。「思い出のある試合なので出られて良かった。今日は良いプレーができた。この試合をきっかけにしたいです」。つかんだチャンスを無駄にするわけにはいかない。

◇小野 ひろむ（おの・ひろむ）1997年（平9）7月13日生まれ、岐阜県出身の28歳。9歳でゴルフを始める。早大卒。16年7月プロテスト合格。下部ツアー2勝。レギュラーツアーは未勝利。メルセデスランク122位。QTランク48位。1メートル62、54キロ。血液型A。読み方を聞かれることが多く、今季から登録名を「祐夢」から「ひろむ」に変更。