孤高のロックシンガー・中島卓偉（47）の新曲「光よ」が、7月8日に開幕する第108回全国高校野球選手権埼玉大会を中継するテレ玉の「試合中継テーマソング」に決定した。

今年の埼玉大会には139チームが出場。テレ玉では県営大宮公園野球場で行われる試合を1回戦から決勝まで生中継する。準々決勝ではレジデンシャルスタジアム大宮の試合も同時中継する予定だ。

「光よ」は、夢を追い続ける全ての人へ向けて書き下ろされた楽曲。努力を重ねながらも先の見えない不安や葛藤を抱え、それでも仲間と共に前に進む人々の姿を描いた、力強いメッセージソングとなっている。

卓偉は「夢を追いかける全ての人が、輝かしい最高の光をつかめますように」などとコメント。同曲は25年のツアーからライブで演奏され、今夏にリリースされるアルバム「GLITTER」からの先行シングル。26日にミュージックビデオ（MV）がアップされ、同時に配信でリリースされる。

卓偉は福岡県出身で、94年に中学卒業と同時に上京。99年に「TAKUI」としてデビューし、熱いロック魂で比類なき歌声で長くファンの人気を集めている。

中島卓偉コメント 「何かに向かって努力をし、答えが出るまでもがく時は光の差さない暗闇の中にいるような感覚になります。トンネルの先にようやく光が見えても、その光が一向に近付いて来ず苦しくなる時もあります。でもきっと同じ夢を追いかける仲間は、その光を一緒につかむために切磋琢磨する。だからこそつかんだ時の喜びと感動は計り知れません。夢を追いかけるすべての人が、輝かしい最高の光をつかめますように」