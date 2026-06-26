人工知能（ＡＩ）や半導体などの最先端分野では、米中を始めとする国家間の競争が激しい。

重点分野を見極めた新たな官民の投資計画で、日本経済の活力を取り戻したい。

政府が、成長戦略の柱とするＡＩや半導体、航空・宇宙、量子など「戦略１７分野」について、２０４０年度までに官民で３７０兆円超を投資する計画をまとめた。

政府が将来にわたって有望な分野に国費を投じることを約束し、民間の積極的な投資を促す狙いだ。日本経済が長期低迷している要因は民間の投資不足が大きい。政府の狙いは妥当である。

ＡＩを使ってロボットを動かす「フィジカルＡＩ」に１０・５兆円、先端半導体には６８兆円を投じる目標を掲げた。次世代無線通信など情報通信３分野に約２９兆円、原子力発電所の次世代革新炉に５兆円をそれぞれ投資する。

ただし、１７分野が対象とする製品や技術が６２種類に及んでいるのは、総花的で風呂敷を広げすぎだ。厳しい財政状況の中で限られた資金を効果的に使うには、重点分野を絞り込む必要がある。

経済安全保障の観点から欠かせない製品や事業、国の資金が競争力を左右する半導体など、政府が関与すべき理由を明確にした上で、計画に着手してほしい。

国主導の産業政策は、これまで液晶パネルの再編や国産ジェット旅客機などで数多（あまた）の失敗例がある。最近も経済産業省が所管する官民ファンドの一つで巨額の損失を出すなど、その教訓は重い。

国の資金はあくまで呼び水とし、民間主導を明確にすることが重要だ。投資リスクを管理する厳格な仕組みを設け、事業が行き詰まった場合の撤退ルールや、官民双方の責任のあり方なども定めておくべきである。

巨額の投資計画を進める上で、市場の信認を得るには財政健全化と両立させることが不可欠だ。

政府は、毎年１０兆円の国費を投じたとしても、経済成長の実現により、財政健全化で指標とする「債務残高対ＧＤＰ（国内総生産）」は、４０年度まで安定的に低下すると試算している。

だが、政府の経済見通しはかねて甘さが指摘され、基礎的財政収支（ＰＢ）の黒字化目標の達成を先送りし続けた歴史がある。

今回の試算も、成長頼みで楽観的に過ぎるとの見方が強い。財政規律が揺らげば金融市場の信頼を失い、過度な円安や長期金利の上昇がとまらなくなって、国益を損なうことになろう。