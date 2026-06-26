商品を持つ津村孝幸さん。「通常のうどんに比べてもっちりした食感の商品です」と話す。奥は戦前に使った製粉用の水車を復元した展示品＝高松市

石丸製麺（高松市）が2023年に発売した「讃岐もち麦うどん」が人気だ。香川県善通寺市産の食物繊維が豊富な大麦「ダイシモチ」を25％練り込み、健康志向に照準を合わせた。オンラインストアの価格は380円。2025年9月〜26年3月の売上高は前年同期比1.5倍に伸びた。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

開発に着手した2022年ごろは新型コロナウイルス禍で運動不足の人が増えていた。開発した石丸製麺の津村孝幸（つむら・たかゆき）さんは「体に良い食品へのニーズが高まり、当社も全粒粉やお茶を使ったうどんを増やし始めた時期です」と語る。

弘法大師空海は善通寺市で生まれたとされる。2023年の「生誕1250年」を前に大師の名を冠したダイシモチにも注目が集まっており「素材として魅力を感じました」。

日本で生産するうどんの大半はオーストラリア産小麦が原料。「タンパク質の少ないダイシモチを混ぜると麺が切れやすくなる」といい、高い製造技術が要求される。

石丸製麺は2000年以降、タンパク質の少ない別の香川県産小麦でうどんを作り続けた蓄積があり「意外とすんなり完成しました」。

だが、発売当初は苦戦した。「実は健康志向の商品はPRが難しい」。通常品に比べて値段が2〜3割高い上、効用が理解されるまで時間がかかる。2025年に「かがわ県産品コンクール」で最高賞を受賞し、評価が上向いた。津村さんは香川県出身、51歳。

石丸製麺の「讃岐もち麦うどん」