¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Èà¸ýÏÀá¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÉÔÍ×ÏÀ¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿¿·õ¤ÊÂÐ±þÉ¬Í×¡×
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊµµÎö¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÎÂ¸µ¤ò¤¸¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Îà¸ýÏÀá¤Þ¤¬¤¤¤Î°ìËë¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤âÊÆµå³¦¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¡Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£²¡Ë¡¢£¸Ã¥»°¿¶¤Çº£µ¨£¸¾¡ÌÜ¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï£²²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÇÛµå³ÎÇ§¤ò½ä¤Ã¤ÆÂçÃ«¤È¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢Êá°ï¤ÇÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥É¥é¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë£²ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµá¤á¤¿ÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¶¯¤¤¿È¤Ö¤ê¤Ç°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£ÂçÃ«¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤¤Êá¼ê¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤êÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é¤ÎÈó¤òÇ§¤á¡¢²þÁ±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²Ð¾Ã¤·¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×±¿±Ä¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡Ö¿¿·õ¤ÊÂÐ±þ¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ÇÊóÆ»¡£¥Á¡¼¥à¤ÎàÀµºÊá¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¼ó¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢Êá¼êÁØ¤¬¼êÇö¤Ê»ö¾ð¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Þ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£´Æü¸½ºß¤Ç£µ£²¾¡£²£¹ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤â¥×¥é¥¹£±£´£´¤È°µÅÝÅª¤ÊÁí¹çÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡Íø¤Î±¢¤Çµ¯¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤ò·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤Ï£³²ó°Ê¹ß¡¢¼«¤éÇÛµå¤ò¼çÆ³¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£Ñ£Ó¡á£¶²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ£³°Ê²¼¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤â»Ä¤·¤Æ»î¹ç¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÊá¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¦¼Ô·³ÃÄ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤òÁê¼ê¤Ë´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ËÍ¾·×¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¡££±£°·î¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤ÏÁê¼êµåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¸µ¤ËÀ¸¤¸¤¿¤ï¤º¤«¤ÊµµÎö¤ò¤É¤¦½¤Éü¤¹¤ë¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£