ソフトバンクは２５日のオリックス戦（みずほペイペイ）に５―２の逆転勝ちを収め、リーグ戦再開後２カード連続の勝ち越しを決めた。貯金を今季最多の１３とし、首位・西武に１・５ゲーム差に迫った。

１１残塁を記録した相手の拙攻に助けられた面もあったが、リーグ３連覇を目指す王者が鮮やかに試合をひっくり返し、盤石の形で逃げ切った。２点を追う３回に近藤の２試合連発となる１７号ソロで１点を返し、５回も近藤が適時打を放って同点。６回に先発・前田純が背負った一死満塁のピンチを２番手・鈴木豪がわずか１球で併殺打に仕留めて流れを引き寄せた。新人右腕の完璧な火消しに応えるように、打線が直後に奮起。庄子、正木の連続タイムリーで一気にリードを奪い、鈴木に「１球でプロ初勝利」の権利をプレゼントした。

７回からは鷹が誇る盤石の救援陣が相手の攻撃を封じ込んだ。７回は安定感抜群のロベルト・オスナ投手（３１）が貫禄たっぷりに三者凡退。８回は松本裕、９回は杉山がともに走者を出しながらもしっかりとゼロを刻んで試合を締めた。

信頼と誇りを取り戻すパフォーマンスが続いている。オスナの連続無失点試合が１８に伸びた。「今は自信を持って投げられている」「みんなが『いい時のオスナに戻っている』と言ってくれるのはうれしいけど、自分は過去と比較することに興味はない」。連続無失点の来日最長は２０２３年の１７試合。それを超えるパフォーマンスだけになんとも心強い。

「一番はどこもケガをしていないこと。何よりチームが勝ち続け、そこに貢献できていることが好循環を生んでいる」。不振で守護神の座を追われたが、新しい持ち場でプライドを示すように輝きを取り戻している。今がＮＰＢ全盛期――。心技体の充実が言動からも伝わってくる。