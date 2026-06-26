南アに敗れた韓国、32強の可能性を上げるために必要な日本の勝利

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位となり、自力で決勝トーナメント行きを決められなかった。32強入りには、25日（同26日）に初戦を迎える日本の動向も大きくかかわってくる。韓国は日本を「無条件で応援」しなければならないという現実があるのだ。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

韓国が決勝トーナメントに進むには、全12グループの3位チームのうち、上位8か国に入らなければならない。そのために重要なのが、25日（同26日）に行われる日本―スウェーデン戦だ。日本が2点差以上で勝てば、スウェーデンの得失点差を、韓国の「-1」を下回る「-2」以下にできるのだという。

Xには韓国のファンから様々なコメントが並んだ。

「日本 大勝行こうぜ！」

「日本 大勝も思ったよりいけるかも…スウェーデンのサイドバックがかなり緩いから」

「日本が明日スウェーデンを2点差以上で勝てば、スウェーデンは3位の中で私たちより下になるんだよね？」

「日本応援でもするしかないか」

「32強進出確率を上げようと思ったら日本を応援しなきゃいけない屈辱的な状況」

「太極旗を掲げて大声でニッポンを叫ぶ日が近づいているのか。いやいや、皮肉だ」

また「日本対スウェーデンの試合がめっちゃ怖い。韓国サッカーが死にかけている間に、日本サッカーがめっちゃぐんぐん成長しちゃってて。あー、もう頭痛が来てる」と、日韓のサッカーを比較してしまうことを恐れる声もあった。



（THE ANSWER編集部）