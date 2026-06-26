◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本―スウェーデン（２５日・米ダラス）

勝ち点４で決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている日本代表は、第３戦でスウェーデンと対戦する。敗れれば３位後退が濃厚な一戦で、３２強でモロッコと対戦する１位通過へ向け、勝利を目指して戦う。

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オランダ戦での執念ドロー（２△２）、チュニジア戦での歴史的大勝（４〇０）を経て、勝ち点４で第３戦に臨む森保ジャパン。１位通過ならモロッコ、２位通過ならブラジルと対戦し、３位通過ならフランスかノルウェーとの対戦となることが濃厚な中、事実上はどの山に入るのかを決める一戦となる。

８大会連続８度目の出場となる日本だが、これまでの７大会の「第３戦」では、様々なドラマが生まれてきた。

【９８年フランス大会】では、日本のＷ杯史上初ゴールが生まれた。２連敗で決勝Ｔ進出の夢が絶たれていた日本だが、ジャマイカ戦（１●２）でＦＷ中山雅史が歴史的な初ゴールを挙げた。

【０２年日韓大会】は、日本のＷ杯史上初の１次リーグ突破が決まった。勝ち点４でチュニジア戦を迎え、引き分け以上で突破が決まる状況の中、ＭＦ森島寛晃、ＭＦ中田英寿のゴールで２―０で勝利。歴史の扉を開く一戦となった。

一方で【０６年ドイツ大会】は苦い記憶を味わった。２点差以上での勝利による突破を目指したブラジル戦で、ＦＷ玉田圭司が先制点を奪うも、このゴールでサッカー王国が目覚めてしまう。ロナウドに２点を奪われるなど１―４で屈し、無念の敗退となった。

【１０年南ア大会】ではデンマークと対戦し、ＭＦ遠藤保仁とＭＦ本田圭佑の２人に直接ＦＫからゴールが生まれた。終盤にＦＷ岡崎慎司も加点し、３―１で勝利した。

ドイツ大会と同じように、後がない状況で迎えた【１４年ブラジル大会】はコロンビアに１―４で大敗。歴代最強の呼び声高かったザックジャパンだったが、未勝利で大会を去った。

【１８年ロシア大会】の第３戦での日本の戦いは、世界中で賛否両論が巻き起こった。ポーランドに０―１で敗れた状況の後半、日本は同点を狙わず、０―１のまま試合を終えることを決断。裏カードの状況により、フェアプレーポイント差での勝ち上がりに懸けたもので、結果的にボール回しを続けながらスコアを動かさず、ギリギリでの２位通過を決めたが、後味の悪さも残る試合となった。

「三笘の１ミリ」が生まれた【２２年カタール大会】は記憶に新しい。スペイン戦は先制を許す苦しい展開となったが、後半開始早々にＭＦ堂安律が同点ゴールを挙げると、ＭＦ三笘薫がラインギリギリで折り返したクロスをＭＦ田中碧が押し込み、勝ち越し。終盤の猛攻にも耐え、２―１で１次リーグ首位突破を果たした。