楽天・前田健太投手（３８）が１１年ぶりのＮＰＢ白星を挙げた。西武戦（楽天モバイル）に先発して７回３安打無失点、６奪三振と圧巻の内容。今季７登板目で待望のイーグルス１勝をつかみ、お立ち台で感極まった。今季最長イニングを投げて、同最多の１１４球の熱投。チームも首位を相手に今季初の同一カード３連勝を決め、吉井理人新監督（６１）は監督通算２００勝目を飾った。

前田健の魂の咆哮（ほうこう）が響いた。２点リードの７回２死二塁。平沢を二飛に打ち取ると、ほえまくった。７回３安打無失点で今季７登板目での初勝利。１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３９１９日ぶりのＮＰＢでの白星。お立ち台で目を潤ませながら喜びの声を届けた。

「ファンの方にたくさん応援してもらってる中、なかなか勝てなかった。今日という日は僕にとってすごく大切な日になりました」

覚悟を持って選んだ。メジャーで１０年間プレーし、日本復帰を決断。「ここでキャリアを終えるつもりで来た」。不退転の決意を持って戦っている。この日は最速１５１キロの直球で押し込み、変化球を低めに集めた。好フィールディングも連発。気迫の投球で吉井新監督とチームを同一カード３連勝に導いた。

海の向こうで野球観を覆された。ＭＬＢ１年目に１６勝。優勝の味も知った。２１年には右肘を手術。マイナーでも腕を振った。胸に最も刻まれるのは一流選手の“日常”だった。

「一番印象的なのはメジャリーガーがめっちゃ練習すること。行くまでは練習しないイメージだったけど日本人より練習する。そのギャップに一番驚いた」

ドジャース時代の同僚でＭＬＢ通算２２３勝のレジェンド、カーショーの姿が目に焼き付く。「衝撃を受けた。こんなにやるんだ、と」。サイ・ヤング賞を３回獲得したスターが誰よりも汗を流す。その背中が根底から変えた。「もっとやらないとダメだな、と。野球観や姿勢はめちゃくちゃ変わりましたね」。球場入りの時間は３時間以上も早くなった。トレーニングも増えた。日本での復活星も偶然の産物ではない。フォームを微調整。徹底したプロ意識で再び輝きを放った。

２軍調整中の４月１１日には３８歳の誕生日を迎えた。「家族も来てお祝いしてくれましたね」。勝つ姿を早く見せたかった。新天地でつかんだ日米通算１６６勝目。「僕にとっては特別な１勝になった」。マエケンの“新章”が動き始めた。（宮内 孝太）

〇…前田健が初勝利の記念にＴシャツに絵を描き、ファンにプレゼントした。独特のタッチの絵が有名となっている右腕はお立ち台で「しゃべるだけじゃ面白くない。得意な絵を描いてきた」と即席で用意したものを取り出した。制作時間約１分で仕上げた“逸品”。左翼ホームランテラス席の少年に渡ることになった。

【記録メモ】 前田健（楽）が広島に在籍した１５年１０月２日の中日戦以来、日本球界では１１年ぶりの白星。大家友和（横浜＝９４年１勝→１０年７勝）の１６年ぶり、松坂大輔（西＝０６年１７勝→中＝１８年６勝）の１２年ぶりに次いで、３番目のブランク勝利となった。