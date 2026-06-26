巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２５日、休養日に雨のジャイアンツ球場を訪れ３軍練習を電撃視察した。当初は広島からの移動日だったが、２４日の広島戦（マツダ）が雨天中止になり同日夜に帰京していた。「昨日帰ってこられたので。３軍を見ることもなかなかない。けが人も少しずつ復帰して、という話を聞いたので見たいと思って」。約１時間半滞在して若手、故障班に熱視線を送った。

育成選手主体に活気あふれる室内練習場。午前１０時頃、白シャツの私服の橋上監督代行が姿を見せた。「選手の詳細な報告は（ファームから）入ってくるんですけど、表情とかは入ってこない。僕自身が会って表情を見ながらというのはあります。自分が選手だったら直接話ができる時間があると安心するかなというのもあるので」。縦横無尽に動き回り３軍選手、コーチ、スタッフと対話した。

１軍昇格が待たれる選手とも会った。右肩コンディション不良から２４日に実戦復帰した山崎には「改めて今の状態と、早く戻ってきてね、みたいな話をした」と声をかけた。両股関節手術からの完全復活へ１５日に登録抹消し、２軍遠征に同行せず残留調整中の吉川の打撃も視察。「こっちに来てちょっとずつ手応えを感じているような話もしていた」と現状を確認した。

楽天ヘッドコーチ時代、野村克也監督から「報告に頼らないで自分で見て確認してこい」と言われ、休日に仙台から当時の２軍本拠地・山形まで足を運んで２軍を視察していたという。「時間が合えば（ファームを）見に来るというのは一応、僕の中では習慣としてはあります」。ノムさんの教えを胸に動いた。

３軍選手からすれば１軍の指揮官の直接視察は異例で、モチベーションが上がるのは間違いない。「見ることも話すこともできたので良かったと思います」。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）を前に有意義なオフとなった。（片岡 優帆）