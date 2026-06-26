◆パ・リーグ ソフトバンク５―２オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）

オリックス・岸田護監督（４５）は、奥歯をかみ締めた。「よく野手陣は打ってくれているけど、なかなか点につながらない。こっちも考えて、打線を組んでいるのですけど…」。２４日の１５安打に続く１３安打を放ちながらも、適時打なしの２得点で連敗。「いろんな意味がある」と、今季初の４番に据えた杉本は３回に犠飛を打ったものの、４打数無安打に終わった。

６回の攻防が明暗を分けた。同点の１死満塁で若月が二ゴロ併殺打に倒れると、直後の守備では太田が先頭・牧原大の二ゴロを失策。２死二、三塁で山崎が庄子に勝ち越しの２点打を中前に運ばれ、１１試合ぶりに失点した。指揮官は「ちょっと６回も細かいミスが出ているので、そこをまた一回きっちりと確認して臨んでいく」と指摘した。

２カード連続負け越しで、６月の月間勝ち越しも消滅。３位・日本ハムにも１・５ゲーム差と苦しい状況は続く。「ここからどうにか巻き返していかなければ。一戦一戦、勝てるようにやるしかない」と岸田監督。まだ貯金は５。全員が強い気持ちを持って臨めば、きっと状況は好転する。（南部 俊太）