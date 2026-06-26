◆パ・リーグ ソフトバンク５―２オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・鈴木豪は腹を決めた。出番は２―２の６回１死満塁だ。若月を初球のカットボールで二ゴロ併殺。直後に打線が３点を勝ち越し、白星が転がり込んできた。２３年６月１８日の阪神戦（甲子園）で同僚の大津が記録して以来、史上３人目となる新人での１球プロ初勝利。「（大津以来とは）知らなかったです。何かいい物をもらえたら…」と普段から親交のある先輩におねだりした。

即戦力として昨年のドラフト３位で入団。最近は評価を上げ、倉野投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターからも「勝ち試合でもいくぞ」と伝えられていた。期待に応え、９試合連続無失点。「僕が出てきたら点は取れない、と思われる投手になりたい」と尽きない向上心をのぞかせた。

小久保監督もうなずいた。「勝ちパターンになるくらいの目標を持ってほしい」。ルーキー右腕の火消しもあり、首位・西武に１・５差と接近。若タカの勢いが欠かせなくなってきた。（森口 登生）

◆鈴木 豪太（すずき・ごうた）２００３年８月３１日、滋賀県生まれ。２２歳。東海大静岡翔洋から大商大を経て、２５年のドラフト３位でソフトバンク入団。１７５センチ、８６キロ。右投右打。