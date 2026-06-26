◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―ヤクルト＝雨天中止＝（２５日・甲子園）

阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、２月に左アキレス腱を断裂した石井を今季の戦力として見ていることを明かした。ヤクルト戦（甲子園）は２日連続の雨天中止となったが、あくまでプラス思考。「故障の選手は試合に出場できる機会が増える。（振り替えは）９月以降ですから。石井が戻ってきてくれるとすれば『新戦力』になる」とほほ笑んだ。

全治非公表の右腕のシーズン中の復帰は絶望的と思われた。それでも、順調にリハビリをこなしており「手術をして復帰時期が出ていますから。その期間で（復帰）できないであろう、という時代ではもうない」と指揮官。石井の存在を構想から外さなかった。

昨季はプロ野球記録の５０試合連続無失点をマークした無双リリーバー。戦列に加われば、これ以上ない追い風だ。「天気といろんなことが重なってくれば、不思議なことが起こるのが野球」。恵みの雨と捉え、実りを秋を―。奇跡のカムバックを信じている。（小松 真也）