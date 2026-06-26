「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が25日日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。新潟に所持する600坪の土地を査定してもらい、その金額に驚いた。

個人資産300億円という西村氏は、以前、別荘を作ろうと新潟に土地を買い、個人で温泉を掘ったものの、「大失敗しちゃって」と明かした。今でも固定資産税を年間30万円ほど支払いながら、土地を続けているという。

今回、その土地を査定し、金額に納得したら売るという番組の企画で同地を訪れた西村社長。広さは600坪で、もともと売りに出されていた520坪の土地は坪5万円弱、後から交渉して買い足した80坪の土地は坪8万円、合計3000万円ほどで手に入れたと説明した。その土地に立つ元コンビニの建物も200万円だったと語った。

西村氏は1億3000万円かけて温泉の掘削工事を行い、温泉は出たが「温かいぬるいお湯は出たんです。だけれど、出てきたのが灯油みたいな臭いがして。ちょっと入れないなという感じで…」と明かした。「月岡にしたん温泉」として鑑定書をもらったものの「臭いがダメなんですよ」と苦笑した。

今回、その土地を査定するのに先立ち、値段の予想を聞かれた西村氏は「2400万円」と答え、「2000万円でも売ろうかな」と言っていたが、地元の不動産会社の査定では何と800万円。西村氏は「ええ〜！マジで？俺、ぼったくられてた!?」と驚きの様子。徐々に値段が下がっている地域で、特にこの数年間で急激に価格が下がったと説明されると、「ここまでの価格になったら、何かの企画で“ただであげます”ってやりますよ」と買った。また、「800万円ごときもらっても中途半端じゃないですか。これは予想していなかった。むしろ、違う意味でテンション上がりました。これは企画になるぞと。今思いついた、凄いでっかい看板作って、そこに僕の顔だけ出せばみんな見るじゃないですか、観光スポットで。色々湧いてきました、アイデアが」とさすがのバイタリティーを発揮していた。