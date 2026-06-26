nobodyknows+が22年ぶりに神宮外苑花火大会に出演 湘南乃風、松平健ら第1弾出演者発表
今年で45回目を迎える『東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会』（8月8日開催）の第1弾出演者が発表された。神宮球場には湘南乃風、松平健、nobodyknows+、≒JOY、アフターライブにaoenが出演。秩父宮ラグビー場にはT.N.Tの出演が決定した。
【動画】nobodyknows+「ココロオドル」THE FIRST TAKEより
“東京2大花火大会”のひとつである『神宮外苑花火大会』は、都内で唯一、山手線内で開催されるコンサート付きの都市型花火大会として、親しまれている。
神宮球場では、湘南乃風が初出演。松平健は2年ぶり6回目、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスをきっかけに再ブレイクを果たしたnobodyknows+は2004年以来22年ぶり2回目の出演となる。また、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≒JOYと、アフターライブに出演するaoenも初登場。秩父宮ラグビー場では、T.N.Tが初出演を果たす。
湘南乃風は「最高の夏が今年もやってくる！ 神宮の夜空を彩る1万発の花火を見上げながら、俺らと一緒に楽しくタオルを振り回そう！」とコメント。松平は「2004年の神宮外苑花火大会の初出演がマツケンサンバIIをみなさんに知っていただくキッカケでした。今年もホームに戻ってきたようでうれしく思います。夏、花火、サンバIIで熱く盛り上がりましょう!」と呼びかけた。
22年ぶりの出演となるnobodyknows+は「代表曲『ココロオドル』はもちろん、8年振りの新曲『ファイラゲーン』でもバッチリ盛り上げますので、皆さんゼヒ神宮球場へお越しください！」とアピール。≒JOYは「この度、歴史あるこの夏の大会に出演させていただき、とても光栄です。夜空を彩る花火たちと共に私たちもエネルギッシュに花を咲かせられるよう頑張ります！」、aoenは「東京の夏の風物詩である『神宮外苑花火大会』にまさか僕たちaoenが出演させていただけるなんて夢のようです。みなさんと2026年の最高の夏の思い出をつくれるよう、精一杯の熱いパフォーマンスをお届けします！」と意気込みを語っている。
T.N.Tを代表してコメントを寄せた手越祐也は「神宮花火大会という特別な舞台にT.N.Tをお招きいただき感謝しています。花火と音楽が彩る最高の夏の夜に、皆さんの思い出に残る演奏を届けられるよう全力でパフォーマンスします。当日お会いできるのを楽しみにしています！」とメッセージを寄せた。
同大会は8月8日に東京・明治神宮外苑で開催。神宮球場と秩父宮ラグビー場でライブが行われ、午後7時30分から約1万発の花火が打ち上げられる。
【動画】nobodyknows+「ココロオドル」THE FIRST TAKEより
“東京2大花火大会”のひとつである『神宮外苑花火大会』は、都内で唯一、山手線内で開催されるコンサート付きの都市型花火大会として、親しまれている。
湘南乃風は「最高の夏が今年もやってくる！ 神宮の夜空を彩る1万発の花火を見上げながら、俺らと一緒に楽しくタオルを振り回そう！」とコメント。松平は「2004年の神宮外苑花火大会の初出演がマツケンサンバIIをみなさんに知っていただくキッカケでした。今年もホームに戻ってきたようでうれしく思います。夏、花火、サンバIIで熱く盛り上がりましょう!」と呼びかけた。
22年ぶりの出演となるnobodyknows+は「代表曲『ココロオドル』はもちろん、8年振りの新曲『ファイラゲーン』でもバッチリ盛り上げますので、皆さんゼヒ神宮球場へお越しください！」とアピール。≒JOYは「この度、歴史あるこの夏の大会に出演させていただき、とても光栄です。夜空を彩る花火たちと共に私たちもエネルギッシュに花を咲かせられるよう頑張ります！」、aoenは「東京の夏の風物詩である『神宮外苑花火大会』にまさか僕たちaoenが出演させていただけるなんて夢のようです。みなさんと2026年の最高の夏の思い出をつくれるよう、精一杯の熱いパフォーマンスをお届けします！」と意気込みを語っている。
T.N.Tを代表してコメントを寄せた手越祐也は「神宮花火大会という特別な舞台にT.N.Tをお招きいただき感謝しています。花火と音楽が彩る最高の夏の夜に、皆さんの思い出に残る演奏を届けられるよう全力でパフォーマンスします。当日お会いできるのを楽しみにしています！」とメッセージを寄せた。
同大会は8月8日に東京・明治神宮外苑で開催。神宮球場と秩父宮ラグビー場でライブが行われ、午後7時30分から約1万発の花火が打ち上げられる。