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気象台は、26日午前4時52分に、レベル４土砂災害危険警報を彦根市、長浜市、米原市に発表しました。

滋賀県では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■大津市南部
●レベル４土砂災害危険警報

■大津市北部
●レベル４土砂災害危険警報

■彦根市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■長浜市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■近江八幡市
●レベル４土砂災害危険警報

■草津市
●レベル２土砂災害注意報

■守山市
●レベル２土砂災害注意報

■栗東市
●レベル２土砂災害注意報

■甲賀市
●レベル２土砂災害注意報

■野洲市
●レベル２土砂災害注意報

■湖南市
●レベル２土砂災害注意報

■高島市
●レベル２土砂災害注意報

■東近江市
●レベル２土砂災害注意報

■米原市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■日野町
●レベル２土砂災害注意報

■竜王町
●レベル２土砂災害注意報

■愛荘町
●レベル２土砂災害注意報

■豊郷町
●レベル２土砂災害注意報

■甲良町
●レベル２土砂災害注意報

■多賀町
●レベル２土砂災害注意報