【レベル４土砂災害危険警報】滋賀県・彦根市、長浜市、米原市に発表 04:52時点
気象台は、26日午前4時52分に、レベル４土砂災害危険警報を彦根市、長浜市、米原市に発表しました。
滋賀県では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■大津市南部
●レベル４土砂災害危険警報
■大津市北部
●レベル４土砂災害危険警報
■彦根市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■長浜市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■近江八幡市
●レベル４土砂災害危険警報
■草津市
●レベル２土砂災害注意報
■守山市
●レベル２土砂災害注意報
■栗東市
●レベル２土砂災害注意報
■甲賀市
●レベル２土砂災害注意報
■野洲市
●レベル２土砂災害注意報
■湖南市
●レベル２土砂災害注意報
■高島市
●レベル２土砂災害注意報
■東近江市
●レベル２土砂災害注意報
■米原市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■日野町
●レベル２土砂災害注意報
■竜王町
●レベル２土砂災害注意報
■愛荘町
●レベル２土砂災害注意報
■豊郷町
●レベル２土砂災害注意報
■甲良町
●レベル２土砂災害注意報
■多賀町
●レベル２土砂災害注意報