26日午前4時50分現在、淀川水系 鴨川・高野川に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇京都府

京都市、久御山町、八幡市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】荒神橋基準観測所（京都市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。鴨川の荒神橋基準観測所（京都市）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。鴨川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、京都市、八幡市、久世郡久御山町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯荒神橋 水位観測所（京都市）

・26日04:30（ 現在 ）水位 2.08m レベル3

・26日04:40（１０分後）水位 2.49m レベル4

・26日04:50（２０分後）水位 2.54m レベル4

・26日05:00（３０分後）水位 2.46m レベル4

・26日05:10（４０分後）水位 2.47m レベル4

・26日05:20（５０分後）水位 2.42m レベル4

・26日05:30（６０分後）水位 2.39m レベル4

・26日05:40（７０分後）水位 2.34m レベル4

・26日05:50（８０分後）水位 2.26m レベル3

・26日06:00（９０分後）水位 2.17m レベル3

・26日06:10（１００分後）水位 2.10m レベル3

・26日06:20（１１０分後）水位 2.07m レベル3

・26日06:30（１２０分後）水位 2.06m レベル3

・26日06:40（１３０分後）水位 2.03m レベル3

・26日06:50（１４０分後）水位 2.00m レベル3

・26日07:00（１５０分後）水位 1.95m レベル3

・26日07:10（１６０分後）水位 1.90m レベル3

・26日07:20（１７０分後）水位 1.85m レベル2

・26日07:30（１８０分後）水位 1.82m レベル2

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯鴨川・高野川上流域（荒神橋上流域）

・25日23時30分から26日4時30分までの流域平均雨量 80ミリ

・26日4時30分から26日6時30分までの流域平均雨量の見込み 80ミリ