【レベル３氾濫警報】淀川水系寝屋川流域に発表 4:40時点
26日午前4時40分、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、26日08時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。恩智川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.04m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.07m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.09m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.10m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.12m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.12m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.17m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.23m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.31m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.45m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.60m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.83m -
・26日06:30（１４０分後）水位 3.13m -
・26日06:40（１５０分後）水位 3.39m -
・26日06:50（１６０分後）水位 3.55m -
・26日07:00（１７０分後）水位 3.61m -
・26日07:10（１８０分後）水位 3.64m -
・26日08:10（２４０分後）水位 4.01m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 3.80m -
・26日10:10（３６０分後）水位 3.46m -
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.04m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.06m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.06m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.08m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.11m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.14m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.16m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.21m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.29m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.38m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.45m -
・26日06:30（１４０分後）水位 2.52m -
・26日06:40（１５０分後）水位 2.57m -
・26日06:50（１６０分後）水位 2.62m -
・26日07:00（１７０分後）水位 2.66m -
・26日07:10（１８０分後）水位 2.67m -
・26日08:10（２４０分後）水位 2.73m -
・26日09:10（３００分後）水位 2.69m -
・26日10:10（３６０分後）水位 2.52m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.03m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.08m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.09m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.08m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.09m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.10m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.17m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.23m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.30m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.40m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.50m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.59m -
・26日06:30（１４０分後）水位 2.66m -
・26日06:40（１５０分後）水位 2.71m -
・26日06:50（１６０分後）水位 2.72m -
・26日07:00（１７０分後）水位 2.69m -
・26日07:10（１８０分後）水位 2.65m -
・26日08:10（２４０分後）水位 2.56m -
・26日09:10（３００分後）水位 2.58m -
・26日10:10（３６０分後）水位 2.63m -
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.02m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.02m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.04m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.07m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.08m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.08m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.09m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.10m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.14m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.20m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.29m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.42m -
・26日06:30（１４０分後）水位 2.56m -
・26日06:40（１５０分後）水位 2.59m -
・26日06:50（１６０分後）水位 2.62m -
・26日07:00（１７０分後）水位 2.72m -
・26日07:10（１８０分後）水位 2.77m -
・26日08:10（２４０分後）水位 3.08m -
・26日09:10（３００分後）水位 3.32m レベル3
・26日10:10（３６０分後）水位 3.17m -
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.01m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.02m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.05m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.08m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.08m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.09m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.10m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.14m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.19m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.26m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.34m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.43m -
・26日06:30（１４０分後）水位 2.52m -
・26日06:40（１５０分後）水位 2.59m -
・26日06:50（１６０分後）水位 2.64m -
・26日07:00（１７０分後）水位 2.65m -
・26日07:10（１８０分後）水位 2.66m -
・26日08:10（２４０分後）水位 2.82m -
・26日09:10（３００分後）水位 2.73m -
・26日10:10（３６０分後）水位 2.51m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.55m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.58m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.61m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.64m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.66m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.68m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.71m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.78m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.86m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.98m -
・26日05:50（１００分後）水位 3.13m -
・26日06:00（１１０分後）水位 3.32m -
・26日06:10（１２０分後）水位 3.59m -
・26日06:20（１３０分後）水位 3.87m -
・26日06:30（１４０分後）水位 4.11m -
・26日06:40（１５０分後）水位 4.31m レベル2
・26日06:50（１６０分後）水位 4.45m レベル2
・26日07:00（１７０分後）水位 4.53m レベル2
・26日07:10（１８０分後）水位 4.57m レベル2
・26日08:10（２４０分後）水位 4.87m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 4.72m レベル2
・26日10:10（３６０分後）水位 4.37m レベル2
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 2.03m -
・26日04:20（１０分後）水位 2.03m -
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m -
・26日04:40（３０分後）水位 2.03m -
・26日04:50（４０分後）水位 2.04m -
・26日05:00（５０分後）水位 2.05m -
・26日05:10（６０分後）水位 2.06m -
・26日05:20（７０分後）水位 2.06m -
・26日05:30（８０分後）水位 2.06m -
・26日05:40（９０分後）水位 2.07m -
・26日05:50（１００分後）水位 2.08m -
・26日06:00（１１０分後）水位 2.11m -
・26日06:10（１２０分後）水位 2.15m -
・26日06:20（１３０分後）水位 2.18m -
・26日06:30（１４０分後）水位 2.20m -
・26日06:40（１５０分後）水位 2.22m -
・26日06:50（１６０分後）水位 2.23m -
・26日07:00（１７０分後）水位 2.23m -
・26日07:10（１８０分後）水位 2.22m -
・26日08:10（２４０分後）水位 2.24m -
・26日09:10（３００分後）水位 2.20m -
・26日10:10（３６０分後）水位 2.13m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 4.89m -
・26日04:20（１０分後）水位 4.90m -
・26日04:30（２０分後）水位 4.91m -
・26日04:40（３０分後）水位 4.93m -
・26日04:50（４０分後）水位 4.96m -
・26日05:00（５０分後）水位 5.00m -
・26日05:10（６０分後）水位 5.07m -
・26日05:20（７０分後）水位 5.16m -
・26日05:30（８０分後）水位 5.29m -
・26日05:40（９０分後）水位 5.55m -
・26日05:50（１００分後）水位 5.90m -
・26日06:00（１１０分後）水位 6.26m -
・26日06:10（１２０分後）水位 6.57m -
・26日06:20（１３０分後）水位 6.56m -
・26日06:30（１４０分後）水位 6.69m -
・26日06:40（１５０分後）水位 6.81m -
・26日06:50（１６０分後）水位 6.87m -
・26日07:00（１７０分後）水位 6.88m -
・26日07:10（１８０分後）水位 6.92m -
・26日08:10（２４０分後）水位 7.24m レベル3
・26日09:10（３００分後）水位 6.95m -
・26日10:10（３６０分後）水位 6.44m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 4.96m -
・26日04:20（１０分後）水位 4.97m -
・26日04:30（２０分後）水位 5.04m -
・26日04:40（３０分後）水位 5.15m -
・26日04:50（４０分後）水位 5.18m -
・26日05:00（５０分後）水位 5.15m -
・26日05:10（６０分後）水位 5.13m -
・26日05:20（７０分後）水位 5.33m -
・26日05:30（８０分後）水位 5.63m -
・26日05:40（９０分後）水位 5.83m -
・26日05:50（１００分後）水位 5.98m -
・26日06:00（１１０分後）水位 6.21m -
・26日06:10（１２０分後）水位 6.41m -
・26日06:20（１３０分後）水位 6.50m -
・26日06:30（１４０分後）水位 6.53m -
・26日06:40（１５０分後）水位 6.54m -
・26日06:50（１６０分後）水位 6.54m -
・26日07:00（１７０分後）水位 6.54m -
・26日07:10（１８０分後）水位 6.54m -
・26日08:10（２４０分後）水位 6.61m -
・26日09:10（３００分後）水位 6.55m -
・26日10:10（３６０分後）水位 6.52m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（ 現在 ）水位 8.14m -
・26日04:20（１０分後）水位 8.18m -
・26日04:30（２０分後）水位 8.23m -
・26日04:40（３０分後）水位 8.30m -
・26日04:50（４０分後）水位 8.38m -
・26日05:00（５０分後）水位 8.45m -
・26日05:10（６０分後）水位 8.58m -
・26日05:20（７０分後）水位 8.80m -
・26日05:30（８０分後）水位 9.10m -
・26日05:40（９０分後）水位 9.47m -
・26日05:50（１００分後）水位 9.85m レベル2
・26日06:00（１１０分後）水位 10.18m レベル2
・26日06:10（１２０分後）水位 10.46m レベル2
・26日06:20（１３０分後）水位 10.71m レベル2
・26日06:30（１４０分後）水位 10.87m レベル2
・26日06:40（１５０分後）水位 10.90m レベル3
・26日06:50（１６０分後）水位 10.87m レベル2
・26日07:00（１７０分後）水位 10.84m レベル2
・26日07:10（１８０分後）水位 10.91m レベル3
・26日08:10（２４０分後）水位 10.83m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 10.30m レベル2
・26日10:10（３６０分後）水位 9.73m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日1時10分から26日4時10分までの流域平均雨量 4ミリ
・26日4時10分から26日7時10分までの流域平均雨量の見込み 60ミリ