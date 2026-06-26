TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

26日午前4時40分、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市

◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）受け持ち区間　これは、高齢者等避難の発令の目安です。恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、26日08時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。恩智川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.04m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.07m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.09m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.10m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.12m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.12m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.17m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.23m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.31m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.45m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.60m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.83m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 3.13m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 3.39m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 3.55m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 3.61m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 3.64m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 4.01m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 3.80m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 3.46m 　-　

◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.04m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.06m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.06m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.11m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.14m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.16m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.21m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.29m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.38m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.45m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 2.52m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 2.57m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 2.62m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 2.66m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 2.67m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 2.73m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 2.69m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 2.52m 　-　

◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.03m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.05m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.08m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.09m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.09m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.10m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.13m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.17m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.23m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.30m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.40m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.50m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.59m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 2.66m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 2.71m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 2.72m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 2.69m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 2.65m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 2.56m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 2.58m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 2.63m 　-　

◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.02m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.02m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.04m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.07m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.09m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.10m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.14m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.20m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.29m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.42m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 2.56m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 2.59m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 2.62m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 2.72m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 2.77m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 3.08m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 3.32m レベル3
・26日10:10（３６０分後）水位 3.17m 　-　

◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.01m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.02m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.05m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.08m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.09m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.10m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.14m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.19m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.26m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.34m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.43m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 2.52m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 2.59m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 2.64m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 2.65m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 2.66m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 2.82m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 2.73m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 2.51m 　-　

◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.55m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.58m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.61m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.64m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.66m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.68m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.71m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.78m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.86m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.98m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 3.13m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 3.32m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 3.59m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 3.87m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 4.11m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 4.31m レベル2
・26日06:50（１６０分後）水位 4.45m レベル2
・26日07:00（１７０分後）水位 4.53m レベル2
・26日07:10（１８０分後）水位 4.57m レベル2
・26日08:10（２４０分後）水位 4.87m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 4.72m レベル2
・26日10:10（３６０分後）水位 4.37m レベル2

◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日04:10（　現在　）水位 2.03m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 2.03m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 2.03m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 2.03m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 2.04m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 2.05m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 2.06m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 2.07m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 2.08m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 2.11m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 2.15m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 2.18m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 2.20m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 2.22m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 2.23m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 2.23m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 2.22m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 2.24m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 2.20m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 2.13m 　-　

◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（　現在　）水位 4.89m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 4.90m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 4.91m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 4.93m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 4.96m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 5.00m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 5.07m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 5.16m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 5.29m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 5.55m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 5.90m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 6.26m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 6.57m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 6.56m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 6.69m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 6.81m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 6.87m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 6.88m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 6.92m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 7.24m レベル3
・26日09:10（３００分後）水位 6.95m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 6.44m 　-　

◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（　現在　）水位 4.96m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 4.97m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 5.04m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 5.15m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 5.18m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 5.15m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 5.13m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 5.33m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 5.63m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 5.83m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 5.98m 　-　
・26日06:00（１１０分後）水位 6.21m 　-　
・26日06:10（１２０分後）水位 6.41m 　-　
・26日06:20（１３０分後）水位 6.50m 　-　
・26日06:30（１４０分後）水位 6.53m 　-　
・26日06:40（１５０分後）水位 6.54m 　-　
・26日06:50（１６０分後）水位 6.54m 　-　
・26日07:00（１７０分後）水位 6.54m 　-　
・26日07:10（１８０分後）水位 6.54m 　-　
・26日08:10（２４０分後）水位 6.61m 　-　
・26日09:10（３００分後）水位 6.55m 　-　
・26日10:10（３６０分後）水位 6.52m 　-　

◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日04:10（　現在　）水位 8.14m 　-　
・26日04:20（１０分後）水位 8.18m 　-　
・26日04:30（２０分後）水位 8.23m 　-　
・26日04:40（３０分後）水位 8.30m 　-　
・26日04:50（４０分後）水位 8.38m 　-　
・26日05:00（５０分後）水位 8.45m 　-　
・26日05:10（６０分後）水位 8.58m 　-　
・26日05:20（７０分後）水位 8.80m 　-　
・26日05:30（８０分後）水位 9.10m 　-　
・26日05:40（９０分後）水位 9.47m 　-　
・26日05:50（１００分後）水位 9.85m レベル2
・26日06:00（１１０分後）水位 10.18m レベル2
・26日06:10（１２０分後）水位 10.46m レベル2
・26日06:20（１３０分後）水位 10.71m レベル2
・26日06:30（１４０分後）水位 10.87m レベル2
・26日06:40（１５０分後）水位 10.90m レベル3
・26日06:50（１６０分後）水位 10.87m レベル2
・26日07:00（１７０分後）水位 10.84m レベル2
・26日07:10（１８０分後）水位 10.91m レベル3
・26日08:10（２４０分後）水位 10.83m レベル2
・26日09:10（３００分後）水位 10.30m レベル2
・26日10:10（３６０分後）水位 9.73m 　-　

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日1時10分から26日4時10分までの流域平均雨量 4ミリ
・26日4時10分から26日7時10分までの流域平均雨量の見込み 60ミリ