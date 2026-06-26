「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が25日夜、Xを更新。「結婚相手を探す番組」について、私見をつづった。

最近、ネット動画サービスなどで、結婚相手を一定条件のもとで探すなどするリアリティーショー的な番組が人気となっている。

こうした事態を受け、ひろゆき氏は「そもそも論、結婚相手を探す番組にまともな大人が出演するわけないじゃん」と切り出した。

そして「まともな大人は、周りの人間関係から紹介されるし、自分の人生や家族を見せ物にする人にまともな人が居るはずない」ときっぱり明言した。

この投稿に対し、一部ユーザーから「紹介されない時点で『この人を自分の友人、知人に紹介できない』何かがあるってことだからな」とのコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「周りから紹介されないヤバい奴ってことなんですよね。。。もしくは、友人・知人が作れないくらいヤバい」と答えた。

また、別のユーザーから「最近じゃ素人の炎上も怖いので半分芸能系か経営者みたいな自己責任の人しか出ていませんしリアル感は減ってますよね」との声が書かれると、ひろゆき氏は「管理コストを考えるとそうなっちゃうので、ますます『リアルとは？』ってなりますよね。。。」との見解を示していた。