「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が25日日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。超豪華な自宅を披露し、自身の資産や年収などを明かした。

番組では、の1000平方メートル以上あるという西村氏自宅を訪れ、豪華な内装などを紹介。家について西村氏は、土地が17億円、建物が13億円の計30億円とし、置いてある家具も全て特注だと明かした。

ダイニングの大理石のテーブルが600万円、業務用のワインセラーが700万円、トイレは7カ所、ジムやプール、露天風呂、サウナもあり、屋上のプールには4000万円の金の滑り台も設置されている。ガレージにはロールスロイスやメルセデス・ベンツ、BMWがズラリ。

光熱費についても月額40万円で、電気代が20万円、ガスと水道が10万円ずつと明かした。

また、個人資産300億円と出していることについて聞くと「はい、そうです」と肯定。「あれを書くことが、嫌味なヤツだとかって言われるんですよ。別に自慢気に出しているワケじゃなくて、マーケティングのプロとして、そういうのを、あえて出すことによって、良いか悪いかは別にして記憶に残るんです。最初は、“なんだあいつ”って思われないとダメなんですよ。嫌われてから印象を上げるのは、実は簡単なんです」と説明。番組スタッフから「もっとおかしい人なのなって思っていたけど…」と言われると、苦笑しながら「当たり前ですよ。それじゃないと、こんなに長く経営はやれませんよ」と答えた。

さらに年収について聞かれると「今、月3000万円で、年間3億6000万円」とし、「あとは株式の配当とかが3億円くらいあるので、年間で7億円くらいですか」とサラリと明かした。