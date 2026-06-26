よもやの敗戦に悔しさを露わにする韓国代表の主将ソン・フンミン。(C)Getty Images

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　現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ最終節で、A組２位の韓国代表は、同４位の南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。格下に０−１で敗れて、まさかの３位に転落し、決勝トーナメント進出は他グループの結果次第となった。

　このモンテレイで、日本代表は20日にチュニジアと対戦し、４−０で圧勝した。湿度が高く、蒸し暑いこの地の気候に慣れるため、日本はここで事前キャンプを張り、暑熱対策をした。天候が悪かったこともあり、実際はそれほど暑いわけではなかったが、環境に慣れておいたのは正解だった。

　ベテランDFの谷口彰悟は「一度、経験しておくのと、しないのではまったく違う」と話していた。

　当日は22時キックオフで、やや暑さは残っていたものの、厳しくはなかった。日本の選手たちは日本サポーターと現地ファンの大声援を受けて躍動。豊富な運動量でチュニジアを圧倒した。まさにモンテレイを味方にした勝利だった。
 
　一方、韓国代表はどうだったか。全体的に途中から活動力がガクッと落ちたのは明らかだった。19時キックオフだったこともあり、暑さの影響を受けたのは間違いない。

　日本対チュニジア戦を取材に来ていた韓国人記者は、「モンテレイの天候はどうだったんですか」としきりに暑さを気にしていた。その懸念がいわば現実になったわけだ。

　韓国もソルトレイクシティで事前キャンプを張り、暑熱対策を行なっていたが、モンテレイ独特の蒸し暑さには対応できなかったようだ。

文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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