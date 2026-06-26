26日午前4時30分現在、芦田川に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇広島県

府中市、福山市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】矢野原基準観測所（府中市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。芦田川の矢野原基準観測所（府中市）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル２】府中基準観測所（府中市）受け持ち区間 芦田川の府中基準観測所（府中市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】山手基準観測所（福山市）受け持ち区間 芦田川の山手基準観測所（福山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯山手 水位観測所（福山市）

・26日04:10（ 現在 ）水位 3.76m レベル2

・26日05:10（１時間後）水位 3.73m レベル2

・26日06:10（２時間後）水位 3.78m レベル2

・26日07:10（３時間後）水位 3.83m レベル2

・26日08:10（４時間後）水位 3.83m レベル2

・26日09:10（５時間後）水位 3.78m レベル2

・26日10:10（６時間後）欠測

◯府中 水位観測所（府中市）

・26日04:10（ 現在 ）水位 2.62m レベル2

・26日05:10（１時間後）水位 2.68m レベル2

・26日06:10（２時間後）水位 2.72m レベル2

・26日07:10（３時間後）水位 2.69m レベル2

・26日08:10（４時間後）水位 2.66m レベル2

・26日09:10（５時間後）水位 2.59m レベル2

・26日10:10（６時間後）欠測

◯矢野原 水位観測所（府中市）

・26日04:10（ 現在 ）水位 4.26m レベル3

・26日05:10（１時間後）水位 4.26m レベル3

・26日06:10（２時間後）水位 4.28m レベル3

・26日07:10（３時間後）水位 4.25m レベル3

・26日08:10（４時間後）水位 4.20m レベル3

・26日09:10（５時間後）水位 4.16m レベル3

・26日10:10（６時間後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯芦田川

・24日4時00分から26日4時00分までの流域平均雨量 183ミリ

・26日4時00分から26日7時00分までの流域平均雨量の見込み 18ミリ