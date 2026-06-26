26日午前4時30分、淀川水系 鴨川・高野川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇京都府

京都市、久御山町、八幡市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】荒神橋基準観測所（京都市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。鴨川の荒神橋基準観測所（京都市）では、26日06時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。鴨川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、京都市、八幡市、久世郡久御山町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯荒神橋 水位観測所（京都市）

・26日04:00（ 現在 ）水位 1.54m -

・26日04:10（１０分後）水位 1.79m レベル2

・26日04:20（２０分後）水位 1.75m レベル2

・26日04:30（３０分後）水位 1.79m レベル2

・26日04:40（４０分後）水位 1.83m レベル2

・26日04:50（５０分後）水位 1.83m レベル2

・26日05:00（６０分後）水位 1.91m レベル3

・26日05:10（７０分後）水位 2.06m レベル3

・26日05:20（８０分後）水位 2.17m レベル3

・26日05:30（９０分後）水位 2.24m レベル3

・26日05:40（１００分後）水位 2.31m レベル4

・26日05:50（１１０分後）水位 2.37m レベル4

・26日06:00（１２０分後）水位 2.41m レベル4

・26日06:10（１３０分後）水位 2.44m レベル4

・26日06:20（１４０分後）水位 2.39m レベル4

・26日06:30（１５０分後）水位 2.30m レベル4

・26日06:40（１６０分後）水位 2.20m レベル3

・26日06:50（１７０分後）水位 2.10m レベル3

・26日07:00（１８０分後）水位 1.99m レベル3

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯鴨川・高野川上流域（荒神橋上流域）

・25日23時10分から26日4時10分までの流域平均雨量 59ミリ

・26日4時10分から26日6時10分までの流域平均雨量の見込み 60ミリ