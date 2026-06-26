◇日本一の解説者 林陵平が解く未来予想図

元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が、1次リーグ第3戦スウェーデン戦を展望した。ともにスピードとパワーを備えたFWイサク、FWヨケレスの大会屈指の2トップを擁する実力国。2トップを封じるポイントを挙げ、「大外」に相手守備網の弱点があると指摘した。

【2トップの弱点】

力強さと爆発力のあるスウェーデンだが、総合値は日本が上。自分たちの戦い方をすれば必ず勝てる相手だと、ここまでの2試合を見て感じた。格下のチュニジアには勝ったけれど、オランダ相手にはあらが出ていた。

まずFWイサク、ヨケレスの2トップの守備が機能していない。オランダ戦は前半途中からイサクを左サイドに落とし、5―3―2から4―5―1に変更した。日本戦でどう出てくるかは分からないが、仮に4―5―1で来たとしてもイサクの守備は緩いので、イサクのサイドからチャンスが生まれる。

【大外から好機を】

どちらにしても、スウェーデンは中を締める意識が徹底されすぎている。ウイングバックも中を締めてくるので、大外が空いてくる。大外からの崩しがポイントだ。相手の中盤3枚の脇でシャドーの選手がボールを引き出し、ウイングバックが中を締めてきた瞬間に大外を使えば、クロスからチャンスが生まれる。例えばオランダがスウェーデン戦で決めた2点目の場面。FWマレンがボランチの脇で受け、右サイドのDFドゥムフリスがクロスを上げてFWブロビーが合わせた。そのようなイメージで崩したい。

【2トップ対策は】

日本がボールを持つ展開になると思う。スウェーデンはブロックをつくりながらカウンター狙い。そのカウンターでイサクとヨケレスに仕事をさせなければ、間違いなく日本ペースになる。2トップにボールが入ると、奪うのはなかなか難しい。いいボールを入れさせないことが大事で、ボールの失い方には気を付けたい。敵陣に押し込み、チュニジア戦のように攻守の切り替えを早くすること。ボールホルダーが苦しまぎれにイサク、ヨケレスにパスを出したところを、CBが前向きにつぶせるような守備ができればいい。

警戒すべきはブライトンで活躍する中盤のMFアヤリ。彼がボールを持つと、前線に配球できるしシュートも打てる。アヤリを自由にさせなければ、2トップにはボールがなかなか入らない。日本はチーム全体でコンパクトに守ること。スウェーデンはボールをつなぐことが苦手なので、前からプレッシャーをかければハマるはずだ。

【決勝Tに弾みを】

第2戦のチュニジア戦は攻守において完璧だった。日本が強くなったと実感したし、次につながるゲームだった。気になるのは決勝トーナメント1回戦の相手。ブラジルとは当たりたくない。モロッコも何でもできる良いチームだが、W杯のブラジルは親善試合とは本気度が違う。モロッコかブラジルかで選べと言われたら、モロッコの方がいい。