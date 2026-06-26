ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が4日目を迎える。「超イイ値」担当の石丸秀典記者は白井英治（49＝山口）に期待した。

今節のトレンドとなっているギアケース交換で初日に臨んだ白井は「走る位置とか失敗だった」と反省しつつ「足自体は問題なかった」の仕上がりで2着2本の好発進。1回走りの2日目で「もうちょっとです。回転が合っていないです」の手応えとシンクロしたのか4着と小休止。そこで3日目9Rは、ピストンリング1本を交換した。

結果は枠なり2コースから3着。成績だけ見ると上々と思えるが、本人いわく「失敗しました。悪かったです」とトーンは上がらない。実際、1周1Mは先マイした赤岩に続いて差したものの回ってから押す感じが乏しく、2Mも引き波の中でモタつき2着だった馬場との差を詰めることはできなかった。

得点率6.50で迎える予選最終日。2走10点のノルマを達成して第一関門突破を果たすためにも、立て直しが急がれる。レース後は休む間もなくペラ調整に没頭し、一息つくと「リングを戻します」と明言した。

鳴門の通算成績は1Vと目立たないが16年6月の63周年、21年12月のBBCトーナメント、23年12月の70周年と5優出のうち3回がG1と大舞台での実績が光る。さらにグラチャンは18年の徳山で頂点に立ったゲンのいい大会。再び勝者として名を刻むためにも、ホワイトシャークが豪快ハンドルで突き進む。

【石丸の買い目】9Rは枠番主張から自在攻め。＜3＞＜1＞、＜3＞＜4＞、＜3＞＜6＞流しを厚めに＜3＞全全。前半2Rはポイントアップあるのみ。＜1＞＜4＞＜6＞、＜1＞＜5＞＜6＞BOX。

◇石丸 秀典（いしまる・ひでのり）広島市出身の57歳。昨晩は本紙評論家・中道さんとともに鳴門市内の某居酒屋で“スポニチ会”。おいしい酒、おいしい食事で会話も弾んだ。