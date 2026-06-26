2026年6月26日（金） MLB パイレーツ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.6.26
会場：ＰＮＣパーク
結果：[パイレーツ] 5 - 1 [マリナーズ]
MLBの試合が26日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。
パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。
1回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 SEA
3回裏、9番 ヘンリー・デービス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-0 SEA
5回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 PIT 3-1 SEA
8回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 SEA、5番 ライアン・オハーン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-1 SEA
試合は5対1でパイレーツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで3勝7敗0S。負け投手はマリナーズのブライス・ミラーで、ここまで3勝2敗0S。
ここまでパイレーツは41勝40敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方マリナーズは41勝41敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-26 11:28:23 更新