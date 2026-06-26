開催：2026.6.26

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 5 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。

1回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 SEA

3回裏、9番 ヘンリー・デービス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-0 SEA

5回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 PIT 3-1 SEA

8回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 SEA、5番 ライアン・オハーン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-1 SEA

試合は5対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで3勝7敗0S。負け投手はマリナーズのブライス・ミラーで、ここまで3勝2敗0S。

ここまでパイレーツは41勝40敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方マリナーズは41勝41敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:28:23 更新