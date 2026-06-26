「今日だけは日本を応援する！」衝撃の敗北を喫した韓国…メディアやファンは“笑うに笑えない窮地”で森保Ｊのスウェーデン戦大差勝ちを全力祈願【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＡの最終戦が行なわれ、２位・韓国代表は３位・南アフリカと対戦した。引き分け以上で２位以内を確定できたが、終始攻守に精彩を欠き、63分にマセコに奪われたゴールで０−１の敗北。勝点３（１勝２敗）にとどまって３位に転落し、失意のままにグループステージを終えた。
とはいえ、今大会から出場国が48に増枠され、決勝トーナメントには32チームが進出する。12グループの３位の成績上位８チームもラウンド32への対象で、韓国はＡ、Ｂ、Ｃの３グループが対戦を終えたなかで「３位ランキング」の４位。今後は各グループの最終結果を注視していくこととなる。
そんななか、韓国メディア『ソウル新聞』は「今日だけは日本を応援する！ 笑うに笑えない韓国サッカーファン、ベスト32進出は日本次第？」と題した記事を掲載。「日本、オーストラリア、ドイツ、コートジボワールなどが最終戦で勝利すれば韓国にも突破の可能性が残るため、韓国のサッカーファンは他国の勝利を願わなければならないという『笑うに笑えない』状況に置かれている」と説明した。
とりわけ、現地木曜日に開催されるグループＦの日本vsスウェーデン戦が注目の的だという。現在グループ３位のスウェーデンは「３位ランキング」で韓国より上位の２位。同じ勝点３で、得失点差で「２」の差がある。よってスウェーデンを上回るためには、「日本がスウェーデンに２点差以上で勝利すれば、韓国のベスト32進出の可能性は大きく高まる。逆に日本が１点差で勝つなら、韓国とスウェーデンは得失点差（−１）で並ぶものの、総得点の差で韓国が下位になる」と伝えた。
そして同メディアは、ネット上に書き込まれた韓国サッカーファンの熱い声を紹介している。「頑張れニッポン！」「今日だけは日本を応援するぞ！」「行け、サムライブルー」といったもので、「サッカルーズ（オーストラリア代表の愛称）に期待だ」「パラグアイがオーストラリアに２点差をつけたら、その時だけ国籍を変えてパラグアイを応援しよう」などなど、他力本願な状況を象徴するようなメッセージが多い。
ちなみに世界的データサイト『Opta』は、韓国がベスト32に進出する可能性を「87％」と予測しており、かなり優位な立場にいるのは間違いない。それでも韓国国内のメディアやファンにとっては、やはりやきもきする数日間となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
とはいえ、今大会から出場国が48に増枠され、決勝トーナメントには32チームが進出する。12グループの３位の成績上位８チームもラウンド32への対象で、韓国はＡ、Ｂ、Ｃの３グループが対戦を終えたなかで「３位ランキング」の４位。今後は各グループの最終結果を注視していくこととなる。
とりわけ、現地木曜日に開催されるグループＦの日本vsスウェーデン戦が注目の的だという。現在グループ３位のスウェーデンは「３位ランキング」で韓国より上位の２位。同じ勝点３で、得失点差で「２」の差がある。よってスウェーデンを上回るためには、「日本がスウェーデンに２点差以上で勝利すれば、韓国のベスト32進出の可能性は大きく高まる。逆に日本が１点差で勝つなら、韓国とスウェーデンは得失点差（−１）で並ぶものの、総得点の差で韓国が下位になる」と伝えた。
そして同メディアは、ネット上に書き込まれた韓国サッカーファンの熱い声を紹介している。「頑張れニッポン！」「今日だけは日本を応援するぞ！」「行け、サムライブルー」といったもので、「サッカルーズ（オーストラリア代表の愛称）に期待だ」「パラグアイがオーストラリアに２点差をつけたら、その時だけ国籍を変えてパラグアイを応援しよう」などなど、他力本願な状況を象徴するようなメッセージが多い。
ちなみに世界的データサイト『Opta』は、韓国がベスト32に進出する可能性を「87％」と予測しており、かなり優位な立場にいるのは間違いない。それでも韓国国内のメディアやファンにとっては、やはりやきもきする数日間となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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