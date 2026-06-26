米大物シンガー・ソングライターのライオネル・リッチー（７７）が２４日（日本時間２５日）のコンサート中に体調不良を訴え、急きょライブを中断し病院へ搬送された。

米メディアが報じるところによると、リッチーは人気バンド「アース・ウィンド＆ファイアー」との合同ツアー「シング・ア・ソング・オール・ナイト・ロング・ツアー」中で、米ミネソタ州セントポールのグランドカジノアリーナで開催中だった公演で「ダンシング・オン・ザ・セイリング」を歌唱中に何度もステージ上に座り込み、観客に「めまいがする」と告げた後、突然演奏を中断したという。その後、バンドメンバーによってコンサート続行ができないことが観客に告げられた。

また「ＴＭＺ」によると待機していたリッチーは近隣の病院に入院したと報じた。

リッチーはアース・ウィンド＆ファイアーとの合同ツアーを発表し、シカゴ、オーランド、サンフランシスコ、ロサンゼルスを含む２６都市を巡る予定となっている。２６日（同２７日）シカゴのユナイテッド・センター、そしてオハイオ州コロンバスのショッテンスタイン・センターで公演を行う予定だが、米メディアによるとリッチーがこれらのコンサートで再びパフォーマンスを行うかどうかは、現時点では不明であるとしている。

リッチーは１９８２年「Ｔｒｕｌｙ」でグラミー賞最優秀男性ポップ・ボーカル・パフォーマンス賞、翌８３年に発表したアルバム「オール・ナイト・ロング（Ｃａｎ’ｔ Ｓｌｏｗ Ｄｏｗｎ）」では同最優秀アルバム賞と最優秀プロデューサー賞を受賞。８５年にはマイケル・ジャクソンとの共作で、ＵＳＡフォー・アフリカのチャリティー曲「ウィ・アー・ザ・ワールド」を作曲した。