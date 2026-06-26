2026年6月25日、JR千歳線の恵み野駅構内で、通過中の釧路発札幌行きの特急おおぞら10号と人が接触する事故がありました。



25日午後8時すぎ、「人が列車に飛び込んだようだ」と消防に通報がありました。



この事故で、現場付近では成人男性が死亡した状態で見つかったということです。



列車の乗客や運転手に、けがはありませんでした。



事故の影響で、函館・千歳線の快速エアポートなど列車21本が運休となり、26日についても運用上の理由で一部の列車が運休するということです。





【6月26日 運休する列車】※午前5時更新▽特急1本・室蘭（午前6時54分発）札幌行き 特急すずらん3号（室蘭～東室蘭間部分運休）▽普通列車12本（全区間運休）＜函館・千歳線＞・札幌（午前6時2分発）新千歳空港行き・札幌（午前6時29分発）新千歳空港行き 快速エアポート16号・手稲（午前6時34分発）苫小牧行き・新千歳空港（午前6時56分発）手稲行き・苫小牧（午前8時27分発）札幌行き＜函館線＞・手稲（午前6時53分発）江別行き・小樽（午前8時55分発）江別行き・岩見沢（午前7時6分発）小樽行き・江別（午前7時48分発）札幌行き＜学園都市線＞・札幌（午前6時19分発）北海道医療大学行き・北海道医療大学（午前7時1分発）札幌行き・北海道医療大学（午前7時17分発）札幌行き（部分運休）＜函館・千歳線＞・新千歳空港（午前7時22分発）小樽行き 新千歳空港ー札幌間