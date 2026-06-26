【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は25日、ベネズエラの地震で多数の犠牲者が出たことに「深い悲しみ」を表明し、ベネズエラの政府や国民と連帯して支援を提供する姿勢を強調した。報道官を通じ声明を発表した。

ドゥジャリク事務総長報道官は25日の記者会見で、ベネズエラにいる国連職員約800人は全員無事だと明らかにした。ベネズエラは地震前から多くの人道支援を必要としていたと指摘し「国際社会の連帯が必要だ」と訴えた。