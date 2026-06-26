ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４５）が２５日、都内で行われたカンテレ制作のフジテレビ系主演ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート。水曜、後１１・００）の制作発表に関水渚（２８）、奥野壮（２５）、山崎紘菜（３２）と出席した。

横山は黒い革のジャケットという役衣装で登場。「個人的には去年の夏は（２４時間テレビで）マラソンを走って暑かったけど、今年の夏も革ジャン着て（撮影で）暑いです」と２年連続での“熱い”夏を過ごしていることを強調した。

同作では人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見える、特異な能力を持つ「第六感女子」ヒナタ（関水）が、それぞれの復讐のため秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼（シリアルキラー）と対峙（たいじ）していく。

横山の刑事役は「絶対零度」シリーズ（同局系）や「約束 〜１６年目の真実〜」（日本テレビ系）など、今作で６作目。直近１年だけでも「元科捜研の主婦」（テレ東系）など３作で演じた。「この１年でも刑事ドラマを３本やっています。私は９カ月、犯人を追っているんですよ」と笑わせ、「（刑事の）所作は学んでいる。熱いドラマにしています」とかけた思いを明かした。

暑さに負けず、激しいアクションもあり、関水から「横山さんはすぐにアクションを覚える」と尊敬されると、横山は「やれるんやろうね。なんかやれちゃうんですよね」と刑事というハマり役に自信をのぞかせた。