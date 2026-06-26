開催：2026.6.26

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 13 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が26日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。

レイズの先発投手はケーシー・レグミナ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

1回裏、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-0 KC

4回裏、8番 ビクター メサＪｒ． 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 5-0 KC

5回裏、3番 フニオール・カミネロ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 6-0 KC、5番 チャンドラー・シンプソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 7-0 KC

7回裏、2番 ジョナサン・アランダ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 8-0 KC

8回裏、9番 ハンター・フェドゥシア 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 9-0 KC、1番 ニック・フォーテス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 10-0 KC、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 13-0 KC

9回表、1番 カーター・ジェンセン 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 TB 13-2 KC

試合は13対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのイアン・シーモアで、ここまで4勝1敗2S。負け投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで3勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 03:40:23 更新