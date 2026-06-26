「バカにされているのがむかつく」21歳の日本代表FWは何に“不満”だったのか【W杯】
北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のウズベキスタン戦で、ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドは２ゴールをマークした。史上初の６大会連続得点の偉業達成だ。
その世界的スターのファンだという日本代表FW塩貝健人は、「クリロナが好きなので、メッシがいっぱい点を取ったりしている中で点を取ってきてくれたんで、僕も立場は違うかもしれないですけど、刺激にもなっている」と話す。
「僕も点を取らなきゃいけないという気持ちになっているんで、頑張ります」
ライバルのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシより、C・ロナウドに点を取ってほしいのか。
21歳のストライカーは、「てか、ロナウドがバカにされているのがむかつくっす」と本音を口にし、取材陣を笑わせた。
その偉大なストライカーのように、大舞台でネットを揺らせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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その世界的スターのファンだという日本代表FW塩貝健人は、「クリロナが好きなので、メッシがいっぱい点を取ったりしている中で点を取ってきてくれたんで、僕も立場は違うかもしれないですけど、刺激にもなっている」と話す。
ライバルのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシより、C・ロナウドに点を取ってほしいのか。
21歳のストライカーは、「てか、ロナウドがバカにされているのがむかつくっす」と本音を口にし、取材陣を笑わせた。
その偉大なストライカーのように、大舞台でネットを揺らせるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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