【レベル３大雨警報】大阪府・大阪市、堺市、豊中市などに発表 03:57時点
気象台は、26日午前3時57分に、レベル３大雨警報を大阪市、堺市、豊中市、池田市、泉大津市などに発表しました。
大阪府では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■大阪市
●レベル３大雨警報【発表】
■堺市
●レベル３大雨警報【発表】
■岸和田市
●レベル２大雨注意報
■豊中市
●レベル３大雨警報【発表】
■池田市
●レベル３大雨警報【発表】
■吹田市
●レベル２大雨注意報【発表】
■泉大津市
●レベル３大雨警報【発表】
■高槻市
●レベル３大雨警報【発表】
■貝塚市
●レベル２大雨注意報
■守口市
●レベル３大雨警報【発表】
■枚方市
●レベル３大雨警報【発表】
■茨木市
●レベル２大雨注意報【発表】
■八尾市
●レベル３大雨警報【発表】
■泉佐野市
●レベル２大雨注意報【発表】
■富田林市
●レベル２大雨注意報【発表】
■寝屋川市
●レベル３大雨警報【発表】
■松原市
●レベル３大雨警報【発表】
■大東市
●レベル３大雨警報【発表】
■和泉市
●レベル３大雨警報【発表】
■箕面市
●レベル２大雨注意報【発表】
■柏原市
●レベル３大雨警報【発表】
■羽曳野市
●レベル２大雨注意報
■門真市
●レベル３大雨警報【発表】
■摂津市
●レベル３大雨警報【発表】
■高石市
●レベル３大雨警報【発表】
■藤井寺市
●レベル２大雨注意報
■東大阪市
●レベル３大雨警報【発表】
■泉南市
●レベル２大雨注意報【発表】
■四條畷市
●レベル３大雨警報【発表】
■交野市
●レベル３大雨警報【発表】
■大阪狭山市
●レベル２大雨注意報【発表】
■阪南市
●レベル２大雨注意報【発表】
■島本町
●レベル２大雨注意報【発表】
■豊能町
●レベル２大雨注意報【発表】
■忠岡町
●レベル３大雨警報【発表】
■熊取町
●レベル２大雨注意報
■田尻町
●レベル２大雨注意報【発表】
■岬町
●レベル２大雨注意報【発表】