ドイツで活躍、元韓国代表監督のチャ・ボムグンが見た日本サッカー

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が進行中だ。韓国代表は24日（日本時間25日）に南アフリカとの1次リーグ最終戦を0-1で落とし、決勝トーナメントへの自力進出を決められなかった。その中で話題となっているのが、韓国サッカーの伝説が口にした日本への高評価だ。

言葉の主はチャ・ボムグン氏。韓国にプロがなかった1970年代末にドイツに渡り、アイントラハト・フランクフルトやレバークーゼンで活躍。2020年に長谷部誠に抜かれるまで、ブンデスリーガでの308試合出場はアジア人最多だった。韓国代表としても1986年にメキシコW杯に出場。指導者としても1998年のフランスW杯で韓国代表監督を務めた。息子のチャ・ドゥリもブンデスリーガで活躍したというまさに伝説的存在だ。

国際サッカー連盟（FIFA）の公式ウェブサイトは21日、チャ・ボムグン氏のインタビューを掲載。その中で日本サッカーについて「現在の日本はワールドカップ優勝を目標だと公言するチームになっています。日本の選手たちが意義を見出しているのは、実際に大会で優勝するかどうかではなく“優勝を視野に入れられる”という事実そのもののようです」と進化に驚いている。

自身の渡独前から、日本のサッカーがドイツの育成システムをベースに進化してきたことを知っており「当時からすでに、幼少期から18歳までの選手を対象としたリーグが存在していた」「1992年に日本のプロリーグがそのユースリーグのシステムから誕生したため、草の根の基盤が信じられないほど強固です」と感嘆している。

そして現在の強さも「このシステムが、日本の国内リーグを経てヨーロッパでプレーするようになる選手たちを育て上げてきました。各ポジションに国際レベルの選手を2人以上擁しているほど、その選手層は厚みがあります」と、長い時間をかけての育成が生きているとした。

また「日本を際立たせているのは、プロチームであれ、代表チームであれ、あるいはクラブレベルの個々の選手であれ、プレーのパターンが一貫している点です」と選手が一つの方向を見て進化してきたことを称え「日本が長い間この基盤作りに取り組んできたこと、そして私の時代からすでに、30年先を見据えて考えていたことを私は知っています」としている。

この発言を韓国メディア「フィナンシャルニュース」は「日本はもう追いつけないレベル…チャ・ボムグンが放った痛烈なファクト暴力」という記事で紹介。「盲目的な楽観論に浸っていた韓国サッカーに突きつけた最後の警告状」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）