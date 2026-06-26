◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本―スウェーデン（２５日・米ダラス）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】勝ち点４で決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている日本代表は、第３戦でスウェーデンと対戦する。敗れれば３位後退が濃厚な一戦で、３２強でモロッコと対戦する１位通過へ向け、勝利を目指して戦う。

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オランダと日本は勝ち点と得失点差で並んでおり、現状は総得点の差でオランダが１点分リードしている状況。この２チームがどちらも勝利した場合は、その「勝ち方」により、首位突破チームが決まることになる。

日本はスウェーデン戦勝利と１位通過を狙うことを公言しているが、最も避けたいのはスウェーデンに敗れて３位通過になることだ。３位抜け時の決勝Ｔ１回戦は優勝候補の筆頭・フランスとなる公算が大きい。言い換えれば、「負けてフランス」よりも「引き分けでブラジル」の方が、チームの勢いを考えても“得策”という状況だ。

裏カードの「オランダ―チュニジア」は（チュニジアの奮起に期待したいところだが）オランダの勝利が見込まれる。もし「オランダが大差でリードしている」という一報が入った時に、日本はどう戦うべきか。

その時点で日本も大きくリードしている状況であれば、本田圭佑の言うところの「イケイケドンドン」だが、そうでない場合、例えば１点差でのリード時や同点時に「１位突破を潔く諦め、３位転落になるリスクを避ける」という方針に切り替えることも選択肢の１つとなる。言い換えれば「勝利で首位突破」から方針転換し「最悪、引き分けで良し」の判断をするというものだ。

この場合、スウェーデンも勝ち点１を積んで４に伸ばせば１次リーグ突破はほぼ確実なため、両者が「引き分けで良し」という狙いで一致する可能性もある。スウェーデンにとっても、敗戦だけは避けたい状況だ。

日本―オランダの最終盤がそうであったように、お互いが次の１点を狙いにいくことをせず、片方がボールを回し、もう片方は追わない…という状況になる可能性もなくはない。同時刻キックオフで行われる１次リーグの最終戦は、それぞれのチームの思惑が重なりあう。（岡島 智哉）